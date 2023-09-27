Байден призвал республиканцев начать работать из-за риска шатдауна

Президент США обвинил спикера палаты представителей Кевина Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу, которое включало ограничения на дискреционные расходы

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в палате представителей принять меры, чтобы предотвратить шатдаун, сообщает Bloomberg.

«Республиканцам в палате представителей пришло время начать работать», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Атертоне в штате Калифорния.

Американский лидер обвинил спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу, которое включало ограничения на дискреционные расходы.

«Небольшая группа радикально настроенных республиканцев в палате представителей не хочет выполнять условия», — указал президент, предупредив, что приостановка работы правительства дорого обойдется американцам.

Ранее Байден заявлял, что республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун.

Конгресс должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Накануне сенат опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября, в него вошла в том числе помощь Украине в размере $6 млрд. При этом Байден запрашивал у конгресса $24 млрд. В то же время в законопроекте не заложены средства на борьбу с мигрантами, с чем могут не согласиться республиканцы, особенно в палате представителей, где демократы потеряли большинство, писал Forbes.