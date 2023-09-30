В Одесской области прогремел взрыв

Утром в Одесской области объявили воздушную тревогу, затем, по сведениям «Страна.ua», прозвучал взрыв. Минобороны России не сообщало об ударах на территории региона

Фото: Google Maps

Близ города Южный в Одесской области Украины прогремел взрыв, сообщило издание «Страна.ua» в 8:41 мск.

Глава местной обладминистрации Олег Кипер в 8:37 объявил в телеграм-канале о воздушной тревоге в регионе, а в 8:55 мск — о ее отмене.

Минобороны России не отчитывалось утром 30 сентября об ударах по Одесской области.

Южный находится на побережье Черного моря, градообразующее предприятие — порт. Во время действия зерновой сделки из Южного выходили корабли с украинской агропродукцией (а также из Одессы и Черноморска), но спустя год Россия отказалась продлевать сделку из-за невыполнения условий. Затем Киев начал отправлять корабли с зерном из этих портов без согласования с Москвой.

Воздушную тревогу ночью объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и других областях Украины, в последней произошел взрыв. Местные власти сообщили о «попадании в объект инфраструктуры» и попросили местных жителей не покидать укрытия до выключения сирен.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ведомство отчиталось утром 30 сентября о девяти сбитых снарядах РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. По сведениям губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

