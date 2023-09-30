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Военная операция на Украине ,  
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В Винницкой области прозвучали взрывы

В Винницкой области произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Винницкой области раздались взрывы, сообщает Суспільне.

О взрыве, в частности, сообщили власти города Калиновки.

Глава областной военной администрации Сергей Борзов в телеграм-канале подтвердил атаку. Он призвал жителей находиться в укрытии до отмены воздушной тревоги. Позднее Борзов написал о «попадании в объект инфраструктуры» в регионе.

До этого в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, была объявлена тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Винницкая область Украина взрывы
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