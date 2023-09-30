В Винницкой области прозвучали взрывы
В Винницкой области произошли взрывы
В Винницкой области раздались взрывы, сообщает Суспільне.
О взрыве, в частности, сообщили власти города Калиновки.
Глава областной военной администрации Сергей Борзов в телеграм-канале подтвердил атаку. Он призвал жителей находиться в укрытии до отмены воздушной тревоги. Позднее Борзов написал о «попадании в объект инфраструктуры» в регионе.
До этого в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, была объявлена тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.