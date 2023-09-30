NYT узнала о лечении раненых на Украине американцев в Германии

США призывали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине, но не стали отказывать им в медицинской помощи. Москва обвиняет Вашингтон в вовлеченности в конфликт

Региональный медицинский центр Ландштуля, флагманский медицинский центр армии США в Германии (Фото: Chris Hondros / Getty Images)

Американский военный госпиталь в немецком городе Ландштуль недавно впервые принял на лечение получивших ранения на Украине американцев, пишет The New York Times.

Вместе с гражданами США поступили бойцы из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Украины — всего 14 человек. Издание отмечает, что несмотря на малую численность прибывшей группы пациентов, это событие знаменует собой заметное углубление вовлеченности американской стороны в конфликт.

Прежде большинство раненных на Украине граждан США полагались на украинские госпитали и помощь западных благотворительных организацией, но теперь в дело вмешался Пентагон и предложил им помощь, которую получают военнослужащие американской армии.

Белый дом настоятельно не рекомендует гражданам США участвовать в боях на Украине, напомнил NYT источник среди американских чиновников, который отметил: некоторые все равно едут, и если они получат ранения и окажутся в Германии, Пентагон не откажется их лечить.

Госпиталь располагает средствами для лечения до 18 военных одновременно. По словам представителя медучреждения Марси Санчес, состояние все служащих хорошее.

В телефонном интервью некоторые из них подтвердили NYT, что им предоставлены превосходные условия. Они также рассказали об огромной нагрузке на госпитали на Украине, а медобслуживание там они сочли неудовлетворительным. По их мнению, уход за раненными в украинских больницах был «спартанским», а санитарные условия и антибиотики были ниже американских стандартов, хирургические операции проводили только в наиболее серьезных случаях. «Я проснулся во время операции, потому что мне не дали достаточного количества анестезии. Украинцы делают все, что могут, но там так много раненых», — рассказал изданию один из бойцов, доставленных в Германию.

Российская сторона не раз обвиняла США в участии в конфликте на Украине из-за поставок оружия и передачи разведданных. «Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — рассказывал глава МИДа Сергей Лавров.

Власти США отвергают прямую отвлеченность в конфликт. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — пояснял президент Джо Байден.

