 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT узнала о лечении раненых на Украине американцев в Германии

NYT: госпиталь Пентагона в Германии начал лечить раненых на Украине американцев
Сюжет
Военная операция на Украине
США призывали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине, но не стали отказывать им в медицинской помощи. Москва обвиняет Вашингтон в вовлеченности в конфликт
Региональный медицинский центр Ландштуля, флагманский медицинский центр армии США в Германии
Региональный медицинский центр Ландштуля, флагманский медицинский центр армии США в Германии (Фото: Chris Hondros / Getty Images)

Американский военный госпиталь в немецком городе Ландштуль недавно впервые принял на лечение получивших ранения на Украине американцев, пишет The New York Times.

Вместе с гражданами США поступили бойцы из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Украины — всего 14 человек. Издание отмечает, что несмотря на малую численность прибывшей группы пациентов, это событие знаменует собой заметное углубление вовлеченности американской стороны в конфликт.

Прежде большинство раненных на Украине граждан США полагались на украинские госпитали и помощь западных благотворительных организацией, но теперь в дело вмешался Пентагон и предложил им помощь, которую получают военнослужащие американской армии.

Белый дом настоятельно не рекомендует гражданам США участвовать в боях на Украине, напомнил NYT источник среди американских чиновников, который отметил: некоторые все равно едут, и если они получат ранения и окажутся в Германии, Пентагон не откажется их лечить.

Госпиталь располагает средствами для лечения до 18 военных одновременно. По словам представителя медучреждения Марси Санчес, состояние все служащих хорошее.

В телефонном интервью некоторые из них подтвердили NYT, что им предоставлены превосходные условия. Они также рассказали об огромной нагрузке на госпитали на Украине, а медобслуживание там они сочли неудовлетворительным. По их мнению, уход за раненными в украинских больницах был «спартанским», а санитарные условия и антибиотики были ниже американских стандартов, хирургические операции проводили только в наиболее серьезных случаях. «Я проснулся во время операции, потому что мне не дали достаточного количества анестезии. Украинцы делают все, что могут, но там так много раненых», — рассказал изданию один из бойцов, доставленных в Германию.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

Российская сторона не раз обвиняла США в участии в конфликте на Украине из-за поставок оружия и передачи разведданных. «Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — рассказывал глава МИДа Сергей Лавров.

Власти США отвергают прямую отвлеченность в конфликт. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — пояснял президент Джо Байден.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Пентагон США Германия военный госпиталь
Материалы по теме
Экс-премьер Словакии выступил против поставок оружия Украине
Политика
Брат Кличко заявил, что готов «жить за Украину, а не умирать»
Политика
Reuters сообщил о стягивании Румынией сил ПВО к границе с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
NYT узнала о лечении раненых на Украине американцев в Германии Политика, 09:09
Как игровой движок Unity сменил модель монетизации и потерял $750 млн Pro, 09:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Власти раскрыли топ-5 торговых партнеров России в Африке Экономика, 09:00
Курс доллара в октябре 2023-го: почему укрепление рубля не будет быстрым Инвестиции, 09:00
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Абхазия допустила вступление в Союзное государство Политика, 08:16
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Республиканцы предложили не помогать Украине для предотвращения шатдауна Политика, 07:57
Вильфанд спрогнозировал дождь в Москве в начале октября Общество, 07:46
Суд вынес приговор решившему отомстить за отца контрактнику Общество, 07:29
Брат Кличко заявил, что готов «жить за Украину, а не умирать» Политика, 07:03
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00