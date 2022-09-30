Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов
Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Китай при голосовании по документу воздержался. Трансляция велась в YouTube-канале ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что если Россия заблокирует резолюцию, Вашингтон обратится в Генассамблею ООН.
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