США ввели новые санкции против России

Власти США объявили о введении санкций после подписания в Кремле договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области и контролируемых российскими военными районов Запорожской области

Министерство финансов США (Фото: Patrick Semansky / AP)

США ввели против России новый пакет санкций, под которые попали десятки физических лиц, компаний и организаций. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

О санкциях было объявлено почти сразу после того, как президент России Владимир Путин и главы республик Донбасса, а также Херсонщины и Запорожья подписали в Москве соглашения о вхождении регионов в состав России.

Материал дополняется