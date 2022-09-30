Байден заявил, что США поддержат Украину в возвращении территорий

Президент США назвал незаконными договоры о вхождении новых территорий в состав России и вновь заявил о поддержке Украины

Фото: Leo Correa / AP

Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине военное и дипломатическое содействие в возвращении утраченных территорий, заявил американский президент Джо Байден.

Состоявшееся 30 сентября подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим «никакой легитимности», и обвинил российское руководство в нарушении международного права и Устава ООН.

«США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении», — сказал Байден.

Он также напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму $1,1 млрд и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, направляющий еще $12 млрд на поддержку Украины.

Церемония подписания договора с главами ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей прошла 30 сентября в Кремле. Путин, выступая с речью перед подписанием, предложил Киеву «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

Он также заявил: «Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами». «Навсегда», — подчеркнул президент России.

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После этого США, Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против России. «Дополнительными экономическими издержками» пригрозили и главы МИД стран G7, заявив, что никогда не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин. «Когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал он.

Также он сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг после этого напомнил, что соответствующее решение должны поддержать 30 стран — членов альянса, и заявил, что блок будет поддерживать Киев.