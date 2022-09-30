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G7 отказалась признать вхождение регионов в Россию и пригрозила санкциями

Главы МИД стран G7 обвинили Россию в «пренебрежении международным правом» и нарушении международных договоров. Захарова в ответ заявила, что «Группа семи» «никогда не признавала демократию»
Фото: AP
Фото: AP

Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) вновь осудили действия России на Украине, обвинив Москву в нарушении суверенитета, территориальной целостности и независимости страны. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Германии.

Министры заявили, что никогда не признают присоединение к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и результаты предшествовавших этому референдумов.

По словам глав МИД, включение в состав России украинских регионов, контроль над которыми Киев потерял в результате боевых действий, говорит о том, что Москва «пренебрегает международным правом», нарушает суверенитет Украины, Устав ООН и обязательства, согласованные в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии. Они потребовали от Москвы прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.

Представители G7 пообещали, что Россия понесет «дополнительные экономические издержки», также новые санкции коснутся физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами страны.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление G7, написала в своем телеграм-канале, что «они просто никогда не признавали демократию».

Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России
Политика
Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий,&nbsp;Леонид Пасечник и&nbsp;Денис Пушилин. &nbsp;

30 сентября на церемонии в Кремле президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР и пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов (церемонии предшествовали референдумы, прошедшие 23–27 сентября). Затем Путин должен обратиться в Конституционный суд для проверки этого акта на соответствие Основному закону. Если КС не найдет нарушений, президент направит договор на ратификацию в Госдуму и одновременно внесет федеральный конституционный закон о принятии новых регионов.

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Сразу после этого США, Великобритания и Канада, как и обещали, ввели новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с российской стороной, пока страну возглавляет Путин. Ранее он неоднократно об этом предупреждал и говорил, что Украина вернет утраченные территории. В Совфеде, в свою очередь, заявляют, что после референдумов атаки на эти регионы будут приравнены к нападению на Россию.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
G7 Украина Военная операция на Украине ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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