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Пушилин рассказал о тяжелой ситуации в Лимане

Глава ДНР ранее заявил, что ВСУ взяли Лиман в полукольцо, Украина и Россия подтягивают к городу резервы. ДНР установила контроль над Лиманом в мае, с начала осени сообщается о сложной ситуации на этом направлении
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Ситуация в Красном Лимане тяжелая, российские военные и силы ДНР «держатся из последних сил» и предпринимают усилия, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав, заявил журналистам на пресс-подходе глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пушилина, подкрепление подтягивается, но «во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение».

Пушилин заявил об отсутствии полного контроля над поселком Ямполь
Политика
Денис Пушилин

Красный Лиман находится в 60 км к северо-западу от Донецка, в Краматорском районе Донецкой области Украины. Власти ДНР в конце мая объявили о взятии города под контроль. В середине сентября, вскоре после того как российское Минобороны заявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении, Пушилин сообщал об активных попытках контрнаступления украинских военных в этом районе.

20 сентября, со слов Пушилина, ВСУ пытались перейти к «очень активным действиям» в районе Лимана однако их атака была отбита и они понесли «достаточно существенные потери». Несколько дней спустя Минобороны заявило о провале атаки украинских военных на этом направлении и их потерях.

30 сентября, по словам главы ДНР, украинским военным удалось взять Лиман в полукольцо. Кроме того, заявил он, российские военные не контролируют «в полной мере» соседние поселки Ямполь и Дробышево .

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Денис Пушилин ДНР Лиман ВСУ Военная операция на Украине
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