Пушилин заявил об отсутствии полного контроля над поселком Ямполь

Поселки Ямполь и Дробышево в Донецкой области «в полной мере» не контролируются союзными силами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — написал он.

Город Красный Лиман, направление которого Пушилин накануне называл самым сложным, оказался в полукольце, сообщил глава ДНР.

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