В ДНР заявили о взятии города Красный Лиман
Подразделения Донецкой народной республики установили полный контроль над городом Красный Лиман (Лиман), всего силами республик Донбасса занято 220 населенных пунктов, заявили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram.
В штабе подчеркнули, что установление контроля над населенными пунктами произошло при огневой поддержке Вооруженных сил России.
В ночь на 27 мая в офисе украинского президента сообщили, что ВСУ отступили из Красного Лимана. «По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить» — сказал советник главы офиса Алексей Арестович. В Российской армии, по его словам, виден «возросший уровень оперативного управления и умений».
О начале штурме Красного Лимана в ДНР заявили три дня назад, 24 мая. Глава республики Денис Пушилин сообщил тогда, что началась активная фаза установления контроля над городом, в населенный пункт зашли вооруженные силы России и донбасских республик. «Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — говорил он.
В последние дни вооруженные силы ДНР ведут активные наступательные действия против ВСУ в районе Красного Лимана, Авдеевки и Новоселовки, об этом заявил 23 мая заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Спустя сутки, 24 мая, штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль города Светлодарска и «зачистке вражеского элемента». По данным сервиса «Яндекс.Карты», он находится в 65 км к юго-востоку от Красного Лимана и в 85 км к северо-западу от Донецка.
Военные ДНР не намерены при этом штурмовать Авдеевку (город находится в 9 км от Донецка), говорил глава Народной милиции республики Денис Басурин. «Нет, мы идем другим путем: у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, Попасной, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — пояснил он.