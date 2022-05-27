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В ДНР заявили о взятии города Красный Лиман

Штаб ДНР сообщил о взятии под контроль города Красный Лиман при огневой поддержке России. Ранее в Киеве рассказали, что среди российских сил вырос уровень оперативного управления, ВСУ отступили из города
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Подразделения Донецкой народной республики установили полный контроль над городом Красный Лиман (Лиман), всего силами республик Донбасса занято 220 населенных пунктов, заявили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram.

В штабе подчеркнули, что установление контроля над населенными пунктами произошло при огневой поддержке Вооруженных сил России.

Фото:сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области Украины. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек.

В ночь на 27 мая в офисе украинского президента сообщили, что ВСУ отступили из Красного Лимана. «По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить» — сказал советник главы офиса Алексей Арестович. В Российской армии, по его словам, виден «возросший уровень оперативного управления и умений».

О начале штурме Красного Лимана в ДНР заявили три дня назад, 24 мая. Глава республики Денис Пушилин сообщил тогда, что началась активная фаза установления контроля над городом, в населенный пункт зашли вооруженные силы России и донбасских республик. «Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — говорил он.

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В последние дни вооруженные силы ДНР ведут активные наступательные действия против ВСУ в районе Красного Лимана, Авдеевки и Новоселовки, об этом заявил 23 мая заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Спустя сутки, 24 мая, штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль города Светлодарска и «зачистке вражеского элемента». По данным сервиса «Яндекс.Карты», он находится в 65 км к юго-востоку от Красного Лимана и в 85 км к северо-западу от Донецка.

Военные ДНР не намерены при этом штурмовать Авдеевку (город находится в 9 км от Донецка), говорил глава Народной милиции республики Денис Басурин. «Нет, мы идем другим путем: у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, Попасной, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — пояснил он.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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