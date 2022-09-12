Пушилин заявил, что ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман

Красный Лиман находится под контролем российских военных с конца мая этого года. О «тяжелой ситуации» в городе Пушилин сообщил 10 сентября — в день, когда Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе города Красный Лиман на севере ДНР, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», — сказал он.

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек. О взятии города под контроль Минобороны сообщило 28 мая.

10 сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, объяснив это необходимостью нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации.

Вечером того же дня Пушилин заявил, что в Красном Лимане и других населенных пунктах на севере ДНР сложилась «достаточно тяжелая» ситуация. Красный Лиман находится в нескольких десятках километров от Изюма, Купянска и Великого Бурлука, власти которых объявили об эвакуации населения из-за обстрелов ВСУ.



Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, спустя двое суток после признания ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин называл целями спецоперации защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В начале сентября он заявлял, что задача операции — ликвидировать «антироссийский анклав», который создается на Украине и угрожает России. Украина разорвала дипотношения с Россией, ввела мобилизацию и военное положение. Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций.