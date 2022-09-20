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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о попытках «очень активных действий» ВСУ в районе Лимана

По его словам, атака была разбита, а ВСУ понесли значительные потери. Ранее Пушилин называл краснолиманское направление самым сложным на фронте в ДНР
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перейти к «очень активным действиям» на краснолиманском направлении, в селах Коровий Яр и Новоселовка и поселке Дробышево. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев.Live». По его словам, атака была отбита, украинская сторона понесла «достаточно существенные потери».

Он рассказал, что накануне вечером по селу Макеевка было выпущено четыре ракеты РСЗО HIMARS, пострадала сельскохозяйственная техника и горело убранное зерно.

«Достаточно благоприятно» для союзных войск развивается ситуация на горловском направлении, отметил глава республики. На угледарском и донецком направлении — «без особых изменений», ситуация «достаточно стабильна».

Ранее он называл краснолиманское направление самым сложным участком фронта в ДНР. Пушилин неоднократно сообщал о попытках наступления ВСУ на этом направлении. 12 сентября глава ДНР сказал, что украинские войска «не оставляют попыток» перейти к контрнаступательным действиям в районе города.

Красный Лиман (Лиман) находится на севере ДНР, в 60 км к северо-западу от Донецка, в Краматорском районе Донецкой области Украины. Население города в прошлом году оценивалось в 20 тыс. человек.

Власти ДНР сообщили о взятии Лимана под контроль в конце мая.

19 сентября Пушилин рассказал о контратаках ВСУ в районе Диброво и Щурово в Лиманском районе, но подчеркнул, что союзные силы удерживают позиции, несмотря на сложную обстановку.

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