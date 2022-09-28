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Минобороны заявило о провале атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Киев потерял 70 человек убитыми, заявили в российском военном ведомстве. Ранее власти ДНР заявляли о попытках ВСУ перейти к контрнаступлению в районе Лимана

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Наступление ВСУ на краснолиманском направлении провалилось, украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля, заявило Минобороны России.

Власти ДНР и российское военное ведомство заявили о взятии под контроль Красного Лимана в конце мая. В сентябре власти республики не раз сообщали о напряженной обстановке на краснолиманском направлении.

10 сентября глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в Лимане и других населенных пунктах на севере республики сложилась «достаточно тяжелая ситуация». Через день он сообщил, что украинские военные не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе города, но ситуация остается контролируемой. Краснолиманское направление он называл самым сложным участком фронта.

Пушилин заявил о попытках «очень активных действий» ВСУ в районе Лимана
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

20 сентября Пушилин заявил, что ВСУ пытались перейти к «очень активным действиям» на краснолиманском направлении — в селах Коровий Яр и Новоселовка и поселке Дробышево, однако атаку удалось отбить.

После этого Пушилин не исключил, что ВСУ могут перейти в контрнаступление на севере ДНР. Ситуацию в этом районе он назвал «крайне сложной».

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