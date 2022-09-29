DPA узнало о предложении Еврокомиссии ограничить цены на российский газ

ЕК предложила и другие меры — все они будут обсуждаться на встрече министров энергетики 30 сентября. Еврокомиссия признает, что ограничения могут увеличить спрос, в то время как основная проблема заключается в нехватке топлива

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Еврокомиссия подготовила новые предложения по ограничению цен на газ. Об этом, как передает Handelsblatt, сообщило агентство DPA со ссылкой на документ. Одна из содержащихся в нем идей — потолок на цен газ из России.

В качестве альтернативной меры ЕК предложила ввести потолок цен на газ при производстве электроэнергии, чтобы она тоже дешевела. Подобные меры уже ввели Испания и Португалия, отмечает издание.

Однако в этом же документе ЕК предупреждает о возможных негативных последствиях потолка цен на газ. «Если действия по ограничению цен используются изолированно, есть риск, что они увеличат спрос, а не решат фундаментальную проблему нехватки [ресурсов]», — признали в Еврокомиссии. Кроме того, для претворения плана в жизнь необходимо будет создать централизованную систему для распределения газа — это «беспрецедентная» мера, и на европейском уровне сейчас не существует организации, которая могла бы это технически регулировать.

В пятницу министры энергетики стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить возможные шаги. Ожидается, что они одобрят изъятие сверхприбыли энергокомпаний — эту меру ЕК предложила в середине сентября.

В начале месяца председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. Она допустила, что такую меру предложат на общеевропейском уровне. Согласовать лимит странам Евросоюза пока так и не удалось. Financial Times писала, что по меньшей мере десять европейских стран настаивают на потолке для всех поставщиков газа, а не только для российских.

Еще в июне о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры «Группы семи» (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Об ухудшении энергетического кризиса в Европе при введении лимита цен на газ предупреждал замминистра энергетики Норвегии Андреас Эриксен. Он подчеркнул, что основная проблема — это нехватка ресурсов, потолок цен ее не решает и может даже усугубить ситуацию, так как приведет к слишком высокому спросу и необходимости в новых ограничительных мерах. Кроме того, экспортеры могут перенаправить потоки газа из Европы на другие рынки, если цены будут слишком занижены, считает Эриксен.