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Генсек НАТО проведет внеочередную пресс-конференцию

Вечером в пятницу, 30 сентября, генсек НАТО обратится к журналистам. На какую тему собирается выступать Йенс Столтенберг, пресс-служба альянса не сообщает
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября проведет внеочередную пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире организации, говорится в сообщении на сайте альянса. 

Мероприятие состоится в 18.00 по центрально-европейскому времени (19.00 мск), трансляция пресс-конференции будет идти на сайте НАТО в прямом эфире. 

Тема выступления Столтенберга не раскрывается.

Накануне Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей от Украины после референдумов, которые прошли на контролируемых российскими военными территориях.

На голосование выносили вопрос о присоединении регионов к России. Аналогичные голосования прошли в ЛНР и ДНР, независимость которых Россия признала 23 февраля. 

Также на 30 сентября запланировано выступление президента России Владимира Путина и подписание договоров о присоединении этих территорий. 

Украина, США и ЕС ранее объявили, что признавать итоги этих рефендумов не собираются.

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