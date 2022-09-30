Генсек НАТО проведет внеочередную пресс-конференцию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября проведет внеочередную пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире организации, говорится в сообщении на сайте альянса.
Мероприятие состоится в 18.00 по центрально-европейскому времени (19.00 мск), трансляция пресс-конференции будет идти на сайте НАТО в прямом эфире.
Тема выступления Столтенберга не раскрывается.
Накануне Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей от Украины после референдумов, которые прошли на контролируемых российскими военными территориях.
На голосование выносили вопрос о присоединении регионов к России. Аналогичные голосования прошли в ЛНР и ДНР, независимость которых Россия признала 23 февраля.
Также на 30 сентября запланировано выступление президента России Владимира Путина и подписание договоров о присоединении этих территорий.
Украина, США и ЕС ранее объявили, что признавать итоги этих рефендумов не собираются.