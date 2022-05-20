Продюсер Пригожин призвал не преследовать Шевчука после антивоенной речи
Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука не стоит судить из-за мнения о происходящем, заявил РБК музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Он россиянин, он любит свою страну. Да, у него есть свои мысли, возможно, отличные от наших, но это не значит, что мы должны его [судить]. <...> Я ни разу не видел и не слышал, чтобы он кого-то оскорблял», — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что не является другом или поклонником Шевчука, но называл его легендарным музыкантом.
Кроме того, он призвал не делить российское общество на своих и чужих, находить общий язык и жить дружно.
«Я хочу, чтобы прекратилась охота на ведьм. Сегодня не время нам идти на войну друг с другом. Третьи лица будут только радоваться от того, что в России каким-то образом сводят счеты с музыкантами. Если мы сейчас будем против всех возбуждать дела, это неправильно», — подчеркнул Пригожин.
Музыкант отметил, что считает объявление людей с иным мнением предателями неприемлемым и не поддерживает принцип «бей своих, чтобы другие боялись», писал News.ru.
РБК направил запрос представителю Юрия Шевчука.
18 мая на концерте в Уфе лидер ДДТ выступил с критикой военных действий России на Украине. Он сказал, что понятие Родины не должно быть связано с любовью к президенту.
После концерта за кулисы прошли представители силовых структур, изолировали Шевчука от группы и в течение часа вели беседу о высказываниях музыканта, говорил продюсер Радмир Усаев.
На Шевчука составили протокол по статье «о дискредитации использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили РБК в пресс-службе судов Башкирии. Статья предусматривает административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Шевчук отказался давать показания этому делу по ст. 51 Конституции, сообщил адвокат Павел Чиков. Дело передали в суд Санкт-Петербурга (по месту жительства музыканта). Его петербургский адвокат Александр Передрук не нашел в действиях подзащитного состава правонарушения и заявил, что будет добиваться прекращения дела.