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Продюсер Пригожин призвал не преследовать Шевчука после антивоенной речи

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука не стоит судить из-за мнения о происходящем, заявил РБК музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Он россиянин, он любит свою страну. Да, у него есть свои мысли, возможно, отличные от наших, но это не значит, что мы должны его [судить]. <...> Я ни разу не видел и не слышал, чтобы он кого-то оскорблял», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что не является другом или поклонником Шевчука, но называл его легендарным музыкантом.

Кроме того, он призвал не делить российское общество на своих и чужих, находить общий язык и жить дружно.

«Я хочу, чтобы прекратилась охота на ведьм. Сегодня не время нам идти на войну друг с другом. Третьи лица будут только радоваться от того, что в России каким-то образом сводят счеты с музыкантами. Если мы сейчас будем против всех возбуждать дела, это неправильно», — подчеркнул Пригожин.

Музыкант отметил, что считает объявление людей с иным мнением предателями неприемлемым и не поддерживает принцип «бей своих, чтобы другие боялись», писал News.ru.

РБК направил запрос представителю Юрия Шевчука.

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Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после слов на концерте в Уфе
Общество
Юрий Шевчук

18 мая на концерте в Уфе лидер ДДТ выступил с критикой военных действий России на Украине. Он сказал, что понятие Родины не должно быть связано с любовью к президенту.

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После концерта за кулисы прошли представители силовых структур, изолировали Шевчука от группы и в течение часа вели беседу о высказываниях музыканта, говорил продюсер Радмир Усаев.

На Шевчука составили протокол по статье «о дискредитации использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили РБК в пресс-службе судов Башкирии. Статья предусматривает административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии
Политика
Юрий Шевчук

Шевчук отказался давать показания этому делу по ст. 51 Конституции, сообщил адвокат Павел Чиков. Дело передали в суд Санкт-Петербурга (по месту жительства музыканта). Его петербургский адвокат Александр Передрук не нашел в действиях подзащитного состава правонарушения и заявил, что будет добиваться прекращения дела.

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Теги
Иосиф Пригожин Юрий Шевчук ДДТ дискредитация административное дело
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