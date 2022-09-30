Токаев предложил не использовать атом для международной борьбы

Атомная энергетика должна служить мирным целям, а не быть инструментом «губительной международной борьбы», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Путин, объявляя мобилизацию, упоминал о рисках применения ядерного оружия

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Атомная энергетика — достижение человечества, которое нужно использовать исключительно в мирных целях, а не как инструмент международной борьбы. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая во время визита в Семей (бывший Семипалатинск — РБК.), сообщает его пресс-служба в Telegram.

В международных отношениях наблюдается «беспрецедентное геополитическое обострение», политики и эксперты в разных частях планеты «серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия», напомнил президент Казахстана. Однако, по его словам, энергия атома — это выдающееся достижение человечества. «Она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы», — подчеркнул Токаев.

Токаев напомнил, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года, его закрыли по решению первого президента страны Нурсултана Назарбаева. «Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен холодной войны», — отметил Токаев.

Последствия современного кризиса могут стать фатальными для всех стран, считает президент. «Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств», — заявил глава государства.

Во времена СССР в Казахстане работал Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Он находится на границе Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской), Павлодарской и Карагандинской областей, в 130 км северо-западнее современного Семея, на левом берегу реки Иртыш. Его строительство начали в 1947 году, а первое испытание провели уже в 1949-м. С тех пор на полигоне более сорока лет испытывали ядерное оружие, в том числе воздушные и наземные взрывы. С 1963-го года проведение надземных испытаний было завершено, там проводили только подземные взрывы. Последний взрыв на полигоне провели в октябре 1989 года. 29 августа 1991 года полигон был закрыт по указу Нурсултана Назарбаева.

Дискуссии о применении ядерного оружия связаны с российской специальной военной операцией на Украине. Спустя три дня после ее начала Россия перевела силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте говорил, что Москва не рассматривает использование ядерного оружия в этом конфликте.

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Обсуждение угрозы ядерного столкновения возобновилось после заявления президента Владимира Путина, который, объявляя о начале частичной мобилизацию 21 сентября, обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и пообещал использовать все средства для защиты народа России. «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предостерег он.

О том, что Россия имеет право применить ядерное оружие, «если это будет необходимо», говорил и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он также предположил, что НАТО не станет вмешиваться и в случае использования Россией «самого грозного оружия», поскольку безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины».

После заявления Путина помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Россия столкнется с «катастрофическими последствиями» в случае применения ядерного оружия. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, у Вашингтона есть план на случай применения ядерного оружия Россией.