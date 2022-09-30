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Посольство предупредило о катастрофе из-за столкновения ядерных держав

Посольство в США заявило о катастрофических последствиях столкновения ядерных держав
Российская сторона в ответ на статью с мнениями американских стратегов осудила их за рассматриваемые «сумасшедших вариантов» ответа на действия Москвы и предупредила о высокой цене подобных «мыслительных экспериментов»

Российское посольство в США призвало Пентагон не сомневаться в решимости Москвы использовать «все доступные средства» для защиты суверенитета, территориальной целостности и народа. Так дипмиссия комментирует статью в издании Newsweek, где со ссылкой на военные источники говорится о разработке планов реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия.

«Среди рассматриваемых сумасшедших вариантов — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству. Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0.», — говорится в публикации посольства в телеграм-канале.

При этом в сообщении говорится о катастрофических последствиях любого военного столкновения ядерных держав. «Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — предупреждает дипмиссия.

Politico узнала об усилении наблюдения США за ядерным оружием России
Политика
Фото:Максим Змеев / Reuters

В публикации Newsweek, на которую ссылаются российские дипломаты, говорится о подготовке Вашингтона к возможной ядерной атаке: например, военные проводят учения с бомбардировщиками B-52, которые могут нести в том числе ядерное оружие. При этом неядерные варианты ответа на «переход Россией черты» у американского руководства в приоритете, отмечает издание. Его источники рассказали, что против России могут быть использованы космические средства, кибератаки, специальные операции.

Один из опрошенных Newsweek стратегов сказал, что США уже несколько месяцев рассматривают различные сценарии поведения России — от ядерной атаки в Европе до удара электромагнитным оружием. Старший научный сотрудник лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса Джеймс Скурас считает, что последний вариант не обернется катастрофой и большим количеством жертв.

Обсуждение возможности применения Россией ядерного оружия возобновилось после заявления президента Владимира Путина 21 сентября. Объявляя о частичной мобилизации в стране, Путин сказал, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, в том числе используя «ядерный шантаж». Кроме того, Запад открыто говорит о необходимости поражения России на поле боя, добавил он, напомнив, что у России есть ядерное оружие.

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«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул он.

После этого Вашингтон предупредил Россию о катастрофических последствиях применения ядерного вооружения и пообещал «решительно ответить» вместе с союзниками. Politico писала, что США усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями.

Собеседники издания указывали, что в американской разведке считают, что Россия не начнет масштабный ядерный конфликт, но не исключают применения «микроядерного оружия» — речь идет о тактических ядерных зарядах, мошностью до нескольких сотен тонн в тротиловом эквиваленте. Разведка опасается в первую очередь применения тактического ядерного оружия со стороны России, а не стратегических ядерных боеголовок.

В доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания, есть пункт о возможном применении ядерного оружия в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Теги
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