Белоруссия обвинила двух латвийских военных в нарушении госграницы
Двое военнослужащих Вооруженных сил Латвии 30 августа нарушили белорусскую границу в районе пункта пропуска Григоровщина (с латвийской стороны — Патерниеки), сообщили в Пограничном комитете Белоруссии.
«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — говорится в сообщении.
Белоруссия проинформировала власти Латвии о пересечении границы неизвестными, подчеркнули в пресс-службе. Там также отметили, что пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, «способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций».
После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ. Власти Латвии в конце июня сообщали о внимательном наблюдении за происходящим, указав при этом, что размещение ЧВК в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европе, но создает риск проникновения вагнеровцев.
К началу августа Госпогранслужба Латвии перешла на работу в усиленном режиме и решила задействовать для охраны границы армию и полицию. 15 августа погранслужба вызвала сотрудников из отпусков и запросила помощь в укреплении границы у армии. Причиной мобилизации ведомство называло растущую «гибридную угрозу» и увеличение числа попыток пересечения границы.
Помимо границы с Латвией, напряженная ситуация сложилась и на польско-белорусской границе. В начале августа Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, из-за чего также решила усилить контингент у границы. В середине августа министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении создать оперативную военную группу на границе с Белоруссией.
В Минске отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским военным. 11 августа Лукашенко поручил правительству и МИДу страны предложить соседним государствам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, но с учетом интересов Белоруссии. В том числе и Польше — с ней тоже надо налаживать отношения, отметил Лукашенко. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркивал белорусский лидер.
Страны Балтии и Польша могут полностью закрыть границы с Белоруссией, говорила в середине августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе», — отмечала она. 28 августа Польша и страны Балтии потребовали от Лукашенко вывода всех подразделений ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии.