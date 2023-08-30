Белоруссия обвинила двух латвийских военных в нарушении госграницы

Напряженность на белорусско-латвийской границе возросла после переброски сил ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии. По данным Минска, 30 августа двое латвийских вооруженных военных пересекли госграницу на два метра

Двое военнослужащих Вооруженных сил Латвии 30 августа нарушили белорусскую границу в районе пункта пропуска Григоровщина (с латвийской стороны — Патерниеки), сообщили в Пограничном комитете Белоруссии.

«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — говорится в сообщении.

Белоруссия проинформировала власти Латвии о пересечении границы неизвестными, подчеркнули в пресс-службе. Там также отметили, что пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, «способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций».

После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ. Власти Латвии в конце июня сообщали о внимательном наблюдении за происходящим, указав при этом, что размещение ЧВК в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европе, но создает риск проникновения вагнеровцев.

К началу августа Госпогранслужба Латвии перешла на работу в усиленном режиме и решила задействовать для охраны границы армию и полицию. 15 августа погранслужба вызвала сотрудников из отпусков и запросила помощь в укреплении границы у армии. Причиной мобилизации ведомство называло растущую «гибридную угрозу» и увеличение числа попыток пересечения границы.

Помимо границы с Латвией, напряженная ситуация сложилась и на польско-белорусской границе. В начале августа Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, из-за чего также решила усилить контингент у границы. В середине августа министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении создать оперативную военную группу на границе с Белоруссией.



В Минске отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским военным. 11 августа Лукашенко поручил правительству и МИДу страны предложить соседним государствам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, но с учетом интересов Белоруссии. В том числе и Польше — с ней тоже надо налаживать отношения, отметил Лукашенко. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркивал белорусский лидер.

Страны Балтии и Польша могут полностью закрыть границы с Белоруссией, говорила в середине августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе», — отмечала она. 28 августа Польша и страны Балтии потребовали от Лукашенко вывода всех подразделений ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии.