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Губернатор рассказал о состоянии взлетной полосы в Пскове после атаки

Губернатор Ведерников: пострадавших при атаке дронов в Пскове нет, ущерб оценивается
Фото: ГУ МЧС по Псковской области
Фото: ГУ МЧС по Псковской области

Последствия ночной атаки дронов на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура повреждений не получила, ущерб оценивается, заявил губернатор области Михаил Ведерников.

«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ведерников добавил, что аэропорт 30 августа останется закрытым, но ожидается, что он возобновит работу завтра, после проведения всех следственных «и иных необходимых» мероприятий.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Псков Михаил Ведерников дроны