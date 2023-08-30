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Губернатор рассказал о состоянии взлетной полосы в Пскове после атаки
Губернатор Ведерников: пострадавших при атаке дронов в Пскове нет, ущерб оценивается
Последствия ночной атаки дронов на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура повреждений не получила, ущерб оценивается, заявил губернатор области Михаил Ведерников.
«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ведерников добавил, что аэропорт 30 августа останется закрытым, но ожидается, что он возобновит работу завтра, после проведения всех следственных «и иных необходимых» мероприятий.
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