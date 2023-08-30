ТАСС узнал о закрытии воздушного пространства над Псковской областью

Воздушное пространство в Псковской области временно ограничено для пролета самолетов, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Пассажирских рейсов из аэропорта Пскова на эту ночь запланировано не было, следует из данных онлайн-табло.

Международный аэропорт Псков (Кресты) находится на юго-восточной окраине города и является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).

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В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы, жители Пскова говорили, что видели зарево и слышали звуки сирены. Позже губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны «отражает эту атаку». Глава Псковской области уточнил, что жертв нет, а масштаб разрушений уточняется.

