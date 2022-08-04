Тайвань сообщил о запуске ракет по «неопознанному беспилотнику»

Беспилотник был обнаружен военными Тайваня в небе над архиипелагом Цзиньмэнь, в нескольких десятках километров от материкового Китая. По нему выпустили несколько специальных сигнальных ракет

Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Вооруженные силы Тайваня выпустили несколько специальных сигнальных ракет в сторону «неопознанного летательного аппарата» в небе над архипелагом Цзиньмэнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минобороны Тайваня.

По его словам, неопознанный аппарат, предпорложительно беспилотник, был замечен над Цзиньмэнем ночью 3 августа. Военные оперативно среагировали и выпустили по нему несколько специальных сигнальных ракет.

В настоящий момент ситуация на архипелаге спокойная, уровень военной угрозы повышен не был, уточнил представитель военного ведомства.

Цзиньмэнь — это архипелаг площадью 153 кв. км, расположенный в двух десятках километров от материкового Китая, но принадлежащий при этом Тайваню. Население острова насчитывает примерно 128 тыс. человек. Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона до сих пор не урегулирован.

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние недели из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа спецборт Пелоси приземлился на Тайване, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.



В ответ на визит спикера Китай объявил о начале масштабных военных учений в акватории Тайваня с проведением «дальнобойных боевых стрельб». МИД КНР выразил решительный протест и заявил, что поездка Пелоси «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

В Белом доме на это ответили, что поездка Пелоси согласуется с американской политикой в отношении Тайваня и что США продолжат внимательно следить за действиями Китая после того, как спикер покинет остров.

