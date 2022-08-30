МИД пообещал асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике

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Власти прибалтийских стран развернули «беспрецедентную, по сути близкую к фашистской» кампанию по сносу памятников советским солдатам и «дискриминации собственного русскоязычного населения», заявили в МИД России. Там предупредили, что Москва будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».

«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследованию и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности — как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их», — говорится в заявлении министерства.

МИД обвинил Ригу, Вильнюс и Таллин в нарушении положений международных договоренностей о правах человека и ликвидации «расовой дискриминации»: Гаагской декларации о правах национальных меньшинств на образование, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других. При этом международное сообщество никак не реагирует на действия стран Балтии, отметили в ведомстве.

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