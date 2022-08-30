Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян Политика, 12:16
Meta интегрировала NFT в Facebook Крипто, 12:15
В деле об убийстве вора в законе в фитнес-клубе появились новые фигуранты Общество, 12:13
МИД пообещал асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике Политика, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:08
Почему одни засыпают после бокала вина, а другие ищут приключений Pro, 12:08 
В Минобороны Германии исключили отправку военных ЕС на Украину Политика, 12:07
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Локомотив» получил первый транш из Франции за трансфер Бека-Бека Спорт, 12:06
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:55
Бригада «скорой» погибла после столкновения с бензовозом под Ярославлем Общество, 11:54
Россияне захотели «поговорить по душам» с Шерлоком Холмсом и Фандориным Life, 11:51
Зима близко? Простые ответы на главные вопросы о криптовалютах Крипто, 11:50
Даниил Медведев призвал видеть в каждом человека в ситуации с Украиной Спорт, 11:48
Политика ,  

МИД пообещал асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике

Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти прибалтийских стран развернули «беспрецедентную, по сути близкую к фашистской» кампанию по сносу памятников советским солдатам и «дискриминации собственного русскоязычного населения», заявили в МИД России. Там предупредили, что Москва будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».

«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследованию и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности — как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их», — говорится в заявлении министерства.

МИД обвинил Ригу, Вильнюс и Таллин в нарушении положений международных договоренностей о правах человека и ликвидации «расовой дискриминации»: Гаагской декларации о правах национальных меньшинств на образование, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других. При этом международное сообщество никак не реагирует на действия стран Балтии, отметили в ведомстве.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Прибалтика снос памятников
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter