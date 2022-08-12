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МИД обвинил США и ЕС в поощрении «антироссийской кампании» в Прибалтике

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Евросоюз и Соединенные Штаты не только не реагируют на антироссийскую кампанию в прибалтийских странах, но и поощряют ее, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — сказала она.

Захарова упомянула решение властей Латвии, Эстонии и Литвы начать сносить памятники советской эпохи. Также она обратила внимание на парады бывших легионеров войск «Ваффен-СС», которые проходят в эстонских и латвийских городах, и назвала их «неонацистской вакханалией».

Власти Нарвы решили перенести памятник Т-34
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Фото:wikimapia.org

«Между тем фактом является формирование на ближних рубежах России по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — подытожила дипломат.

Ежегодно с 1994 года в Латвии 16 марта проводятся шествия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен-СС» — добровольческого формирования, которое было создано немецким командованием во время Второй мировой войны на базе двух гренадерских дивизий. Именно в этот день в 1944 году латвийские части войск СС приняли участие в боевых действиях против советских войск у реки Великой под Псковом. Такие же мероприятия проходят в Литве и Эстонии.

Шествия местных националистов и бывших эсэсовцев вызывали резкую реакцию со стороны России и некоторых западных стран, а также Израиля, поэтому власти исключили дату 16 марта из списка памятных.

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Прибалтийские страны стали сносить памятники советской эпохи с начала российской спецоперации на Украине. Так, сейм Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги, а власти эстонского города Нарва решили перенести монумент танку Т-34.

Теги
Мария Захарова ЕС США Прибалтика ваффен СС
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