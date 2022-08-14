Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В МИД Польши допустили прекращение выдачи виз россиянам Политика, 17:14
В «Калашникове» назвали сроки отправки в войска «замены СВД» и ППК-20 Политика, 17:05
«Химки» проиграли в первом матче под руководством тренера сборной России Спорт, 16:58
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 16:49
Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе Политика, 16:31
Число пострадавших после взрыва в Ереване возросло до 51 человека Общество, 16:26
Синицина и Кацалапов опровергли слова тренера о завершении карьеры Спорт, 16:24
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 16:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов завершили карьеру Спорт, 15:51
Вратарь «Байера» и сборной России Лунев выбыл на шесть недель Спорт, 15:48
Вторая делегация американских конгрессменов посетит Тайвань Политика, 15:38
Священник призвал РПЦ изучить выводы социологов РАН о доверии к церкви Общество, 15:28
Автор доклада о допинге в России призвал вернуть россиян на соревнования Спорт, 15:20
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:13
Война санкций ,  
0 

Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе

Минюст Латвии предлагает законодательно ограничить использование русского на рабочих местах. Хотя после референдума 2012 года язык не получил статус государственного, на практике латыши «должны знать его в самых разных ситуациях»
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах, сообщил Delfi глава ведомства Янис Борданс.

Борданс считает, что закон мог бы вытекать из языкового референдума 2012 года по внесению поправок в Конституцию, делающих русский язык вторым государственным. В нем приняли участие более 1 млн человек (на тот момент право голоса имели 1,5 млн граждан), и 822 тыс. проголосовали против, и государственным языком остался только один — латышский.

По словам главы Минюста, несмотря на итоги референдума, в стране закреплена практика одновременного использования латышского и русского языков на работе, в местах оказания услуг и повседневном общении. «Латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях», — отмечает он.

Латвия предложила аннулировать ВНЖ и визы за поддержку спецоперации
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — считает министр. Он допустил, что закон можно будет применять к банковским сообщениям и объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка, в последнем случае — с участием Центра государственного языка и Государственной инспекции труда.

Борданс отметил, что в законе будут предусмотрены исключения, но «обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».

Глава Минюста допустил, что в ближайшее время законопроект могут направить на совещание в правительство, а после — подать в Сейм.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Давайте уже завтра»: как помочь прокрастинатору ускориться
Инструкции
Pro
Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи

Власти Латвии и ранее рассматривали вопрос об использовании русского языка на рабочих местах. В частности, в 2018 году парламентская Комиссия по социальным и трудовым делам обсуждала поправки к закону о труде, по которым работодатели не смогут требовать от соискателей знания конкретного иностранного языка, если его использование не входит в рабочие обязанности. В первую очередь речь шла о русском, отмечал LSM.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2021 году президент Эгил Левитс заявлял, что в стране спустя 30 лет после восстановления независимости по-прежнему необоснованно требуют знания русского языка на рынке труда, и эта проблема должна быть решена на уровне государства. «Русский язык в Латвии — такой же иностранный, как и любой другой язык. Требовать знаний русского языка на законных основаниях можно только в случае, если работа связана с зарубежной страной, где необходимы его знания», — подчеркивал он.

По данным Центрального статистического управления, по состоянию на конец 2017 года родным языком для 61% жителей Латвии был латышский, для 36% — русский.

Латвия вошла в число стран, которые приостановили выдачу виз россиянам. Президент Эгилс Левитс предложил также пересмотреть уже выданные страной документы и виды на жительство, которые получили граждане России. «Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — сказал он.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Латвия Минюст русский язык законопроект
Материалы по теме
Власти Латвии попросили граждан на работе говорить на латышском
Политика
Сейм Латвии принял закон о переходе русскоязычных школ на латышский язык
Политика
Получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter