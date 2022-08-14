Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе
Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах, сообщил Delfi глава ведомства Янис Борданс.
Борданс считает, что закон мог бы вытекать из языкового референдума 2012 года по внесению поправок в Конституцию, делающих русский язык вторым государственным. В нем приняли участие более 1 млн человек (на тот момент право голоса имели 1,5 млн граждан), и 822 тыс. проголосовали против, и государственным языком остался только один — латышский.
По словам главы Минюста, несмотря на итоги референдума, в стране закреплена практика одновременного использования латышского и русского языков на работе, в местах оказания услуг и повседневном общении. «Латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях», — отмечает он.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — считает министр. Он допустил, что закон можно будет применять к банковским сообщениям и объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка, в последнем случае — с участием Центра государственного языка и Государственной инспекции труда.
Борданс отметил, что в законе будут предусмотрены исключения, но «обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».
Глава Минюста допустил, что в ближайшее время законопроект могут направить на совещание в правительство, а после — подать в Сейм.
Власти Латвии и ранее рассматривали вопрос об использовании русского языка на рабочих местах. В частности, в 2018 году парламентская Комиссия по социальным и трудовым делам обсуждала поправки к закону о труде, по которым работодатели не смогут требовать от соискателей знания конкретного иностранного языка, если его использование не входит в рабочие обязанности. В первую очередь речь шла о русском, отмечал LSM.
В 2021 году президент Эгил Левитс заявлял, что в стране спустя 30 лет после восстановления независимости по-прежнему необоснованно требуют знания русского языка на рынке труда, и эта проблема должна быть решена на уровне государства. «Русский язык в Латвии — такой же иностранный, как и любой другой язык. Требовать знаний русского языка на законных основаниях можно только в случае, если работа связана с зарубежной страной, где необходимы его знания», — подчеркивал он.
По данным Центрального статистического управления, по состоянию на конец 2017 года родным языком для 61% жителей Латвии был латышский, для 36% — русский.
Латвия вошла в число стран, которые приостановили выдачу виз россиянам. Президент Эгилс Левитс предложил также пересмотреть уже выданные страной документы и виды на жительство, которые получили граждане России. «Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — сказал он.