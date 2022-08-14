Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе

Минюст Латвии предлагает законодательно ограничить использование русского на рабочих местах. Хотя после референдума 2012 года язык не получил статус государственного, на практике латыши «должны знать его в самых разных ситуациях»

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Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах, сообщил Delfi глава ведомства Янис Борданс.

Борданс считает, что закон мог бы вытекать из языкового референдума 2012 года по внесению поправок в Конституцию, делающих русский язык вторым государственным. В нем приняли участие более 1 млн человек (на тот момент право голоса имели 1,5 млн граждан), и 822 тыс. проголосовали против, и государственным языком остался только один — латышский.

По словам главы Минюста, несмотря на итоги референдума, в стране закреплена практика одновременного использования латышского и русского языков на работе, в местах оказания услуг и повседневном общении. «Латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях», — отмечает он.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — считает министр. Он допустил, что закон можно будет применять к банковским сообщениям и объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка, в последнем случае — с участием Центра государственного языка и Государственной инспекции труда.

Борданс отметил, что в законе будут предусмотрены исключения, но «обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».

Глава Минюста допустил, что в ближайшее время законопроект могут направить на совещание в правительство, а после — подать в Сейм.

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Власти Латвии и ранее рассматривали вопрос об использовании русского языка на рабочих местах. В частности, в 2018 году парламентская Комиссия по социальным и трудовым делам обсуждала поправки к закону о труде, по которым работодатели не смогут требовать от соискателей знания конкретного иностранного языка, если его использование не входит в рабочие обязанности. В первую очередь речь шла о русском, отмечал LSM.

В 2021 году президент Эгил Левитс заявлял, что в стране спустя 30 лет после восстановления независимости по-прежнему необоснованно требуют знания русского языка на рынке труда, и эта проблема должна быть решена на уровне государства. «Русский язык в Латвии — такой же иностранный, как и любой другой язык. Требовать знаний русского языка на законных основаниях можно только в случае, если работа связана с зарубежной страной, где необходимы его знания», — подчеркивал он.

По данным Центрального статистического управления, по состоянию на конец 2017 года родным языком для 61% жителей Латвии был латышский, для 36% — русский.

Латвия вошла в число стран, которые приостановили выдачу виз россиянам. Президент Эгилс Левитс предложил также пересмотреть уже выданные страной документы и виды на жительство, которые получили граждане России. «Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — сказал он.