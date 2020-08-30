Протесты в Белоруссии , 30 авг, 14:16
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В Минске начались задержания протестующих в районе площади Независимости
Правоохранительные органы начали задерживать участников акций протеста около площади Независимости. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Также о задержаниях сообщает Tyt.by. По информации издания, на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с силовиками, сотрудники правоохранительных органов изъяли бело-красно-белый флаг и задержали как минимум одного человека.
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