В Минске начались задержания протестующих в районе площади Независимости

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правоохранительные органы начали задерживать участников акций протеста около площади Независимости. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Также о задержаниях сообщает Tyt.by. По информации издания, на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с силовиками, сотрудники правоохранительных органов изъяли бело-красно-белый флаг и задержали как минимум одного человека.

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