МВД Белоруссии сообщило о 125 задержанных на «Марше мира и независимости»

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Возможны ли радикальные перемены на выборах 9 августа и что будет, если Лукашенко снова победит?

«Скажем так, очень хочется надеяться, что наши люди в этом году окажутся умнее, что они проявят чувство собственного достоинства прежде всего, и каждый, кто будет на избирательных участках и, возможно, даже глава ЦИК повлияют на то, чтобы выборы не были сфальсифицированы. Думаю, 10 августа объявят результаты голосования, и я буду готовиться к вступлению в должность президента. Если снова будет объявлено о победе Лукашенко, мы вернемся в эпоху рабства, лучше уже не станет. Если смена власти не произойдет прямо сейчас, это все равно случится рано или поздно, потому что очень тяжело править страной, где люди, мягко говоря, не любят президента и стали неудобны для президента, потому что они уже умеют справляться со своим страхом и понимают, что то, что происходит, — это уже какое-то дно, когда на улицах хватают ни за что, люди готовы защищать свои права».