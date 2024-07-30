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Военная операция на Украине ,  
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Глава СК призвал взвешенно подходить к освобождению заключивших контракт

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава СК поручил проанализировать практику и «очень взвешенно» подходить к вопросу об освобождении от ответственности при заключении контракта с Минобороны, «учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально»
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК России)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику применения законодательства в вопросах освобождения от ответственности фигурантов уголовных дел, заключивших контракт с Минобороны, и призвал подходить к этому с учетом каждого конкретного случая. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На оперативном совещании руководители следственных органов доложили Бастрыкину о взаимодействии с подразделениями Минобороны и военкоматами. «Кроме того, были озвучены данные о методике информирования подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС РФ», — говорится в сообщении.

Им разъясняется, что при подписании контрактов для службы в ВС уголовное преследование на это время приостанавливается, а потом может быть прекращено при соблюдении ряда условий. «Они также информируются о порядке возникновения прав на получение льгот для участников СВО и членов их семей», — добавили в СК.

Там отметили, что фигуранты дел, решившие заключить контракты, «руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине».

«Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально», — подчеркнул глава СК, заслушав доклады.

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Фото:Минобороны России

Летом прошлого года Владимир Путин разрешил во время военного положения или мобилизации заключать контракт с теми, кто отбыл срок наказания, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Весной этого года Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности людей, совершивших преступление или осужденных, при поступлении на военную службу по призыву или при заключении контракта. Они могут быть освобождены либо при получении награды, либо при увольнении со службы. Закон не распространяется на тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также более чем по 20 другим статьям УК, среди которых теракт (205), распространение фейков об армии или госорганах (207.3) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280) и др. Освобождение для тех, кто уже отбывает срок наказания, будет условным. В случае совершения нового преступления во время военной службы суд назначит наказание по совокупности приговоров.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что следователи начали вручать фигурантам дел бумаги, в которых предлагают службу в армии вместо посадки. Позднее газета сообщала, что вербовкой подозреваемых и обвиняемых занялись следователи МВД и ФСБ, приставы, а также сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и МЧС. Они объясняют им, что те могут заключить контракт и освободиться от наказания.

В июне был арестован дезертировавший контрактник Андрей Быков по делу об убийстве несовершеннолетней девочки в Кузбассе. NGS42.RU сообщало, что он уже был осужден за убийство. По информации «РИА Новости», Быков ушел из колонии на фронт, где попал в плен, и вернулся в результате обмена.

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Елена Чернышова
Александр Бастрыкин Минобороны военная служба фигуранты дела Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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