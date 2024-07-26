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Военная операция на Украине ,  
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Бывший криминальный авторитет стал командиром роты снайперов

Бывший криминальный авторитет стал командиром снайперов на военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Махмудов подписал контракт с Минобороны, будучи осужденным за заказ убийства и вымогательство, а затем, когда его служба завершилась, подписал еще один — уже как доброволец
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Алиетдин Махмудов, осужденный на 17 с половиной лет строгого режима за заказ убийства и вымогательство крупной суммы, стал командиром российской роты снайперов в зоне военной операции на Украине. Об этом он сам рассказал порталу V1.ru.

Махмудов подписал контракт с Минобороны и попал из колонии в отряд «Шторм Z». Позже, когда срок службы завершился, он подписал еще один контракт, но уже в статусе добровольца, а не бывшего заключенного.

Всего в «Шторме Z» он прослужил шесть месяцев после месяца обучения. По словам Махмудова, командование дало ему командовать «штормом» — 110 военными, которые занимаются штурмом и наступлением на запорожском направлении. О том, что Махмудов служит в отряде «Шторм Z», сообщал также сенатор Дмитрий Рогозин.

«Сейчас я командир специальной роты снайперов. Весной 2024 года, так как у меня есть высшее образование, я за полтора месяца прошел военные курсы в Молькино, и мне присвоили звание лейтенант», — отметил мужчина. Он добавил, что в его роте нет никого из «Шторма», только контрактники.

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В 2022 году предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вербовать заключенных в свою военную компанию для участия в боях на Украине. Как он рассказал в мае 2023 года, ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных, 20% из них погибли.

По словам Махмудова, он также стал одним из тех, кого завербовали, а после прохождения службы — освободили от заключения.

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