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Военная операция на Украине ,  
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Суд арестовал контрактника-дезертира по делу об убийстве школьницы

Суд арестовал контрактника-дезертира по делу об убийстве школьницы в Кузбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Быков обвиняется в том, что пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в Топках, она оказала сопротивление, и он ее убил. Тело девочки нашли в колодце. Обвиняемый ранее уже был судим и ушел из колонии на фронт
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Андрей Быков (Фото: tomskygvs.tms.sudrf.ru)

Томский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего-контрактника Андрея Быкова по делу об убийстве несовершеннолетней девочки в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, 5 апреля рядовой Быков «в целях уклонения от прохождения военной службы в период мобилизации совершил неявку на службу, то есть дезертирство». 18 июня военнослужащий, «будучи осведомленным исходя из внешнего вида о возрасте малолетней», силой отвел девочку в безлюдное место и попытался изнасиловать. Несовершеннолетняя оказала сопротивление и пыталась убежать. Чтобы скрыть преступление и из мести за сопротивление Быков нанес своей жертве не менее двух ударов металлической заточкой в область груди, после чего задушил ее штанами.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ему предъявлено обвинение по пп. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

По информации NGS42.RU, 18 июня в городе Топки Кемеровской области 12-летняя школьница утром ушла из дома и не вернулась, полиция начала ее поиски. На следующий день в Следственном комитете сообщили об обнаружении тела девочки в колодце у заброшенного здания. В тот же день стало известно о задержании 49-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим за убийство.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что мужчина ушел из колонии на фронт, где попал в плен, и вернулся в результате обмена.

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Теги
Елена Чернышова
контрактник дезертир арест убийство школьница Кемеровская область
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