«Ъ»: силовики стали предлагать обвиняемым контракт с армией вместо срока

В марте Дума одобрила механизм освобождения от ответственности тех, кто подписал контракт о прохождении службы в период спецоперации. По данным «Ъ», следователи СКР начали предлагать обвиняемым вступить в армию вместо отсидки

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Следователи и другие силовики во время следственных действий и по их завершении начали вручать фигурантам бумаги, в которых расписаны перспективы службы в армии России вместо положенного им срока, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в адвокатской среде. Как отмечает газета, таким образом силовики «теперь выступают в роли рекрутеров», набирающих бойцов на спецоперацию.

Документ, который предоставляется фигуранту расследования, называется «Разъяснение». В нем фиксируются установочные данные лица, подвергающегося уголовному преследованию, а потом до него доводятся отдельные положения УК России, в соответствии с которыми можно получить освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или заключением контракта с вооруженными силами.

По ходатайству командования военной части, в которой предстоит служить обвиняемому, следователь или дознаватель с согласия надзирающего прокурора приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование. Для того чтобы совсем избавиться от уголовного дела, нужно добиться увольнения из вооруженных сил, в том числе по состоянию здоровья или получить государственную награду, указано в разъяснении.

«Коммерсантъ» отмечает, что, как правило, тяжело раненные или награжденные не демобилизуются, а переводятся из вооруженных формирований, в которых служат зэки, в обычные части.

После разъяснения представитель следствия предлагает заключить контракт, получая подпись за или против этого. Бумага направляется военным, и, если фигурант соответствует требованиям, которые они предъявляют, следствие получает просьбу командира части о приостановке дела. По словам источника газеты, подобный порядок уже действует на новых российских территориях и в ближайших к ним регионах. Постепенно его распространяют и на другие субъекты.

Адвокат Роман Кандауров пояснил, что, по сути, следователям делегировали роль агитаторов среди подозреваемых и обвиняемых на заключение контракта о прохождении военной службы в условиях проведения спецоперации. «Безусловно, новая возможность для подозреваемых и обвиняемых искупить свою вину за совершенные преступления в бою является неплохой, однако нужно всерьез задуматься о контроле за этим процессом, так как «под шумок» могут оказаться на свободе серьезные, профессиональные преступники, которые продолжат свою криминальную деятельность, пройдя через горячую точку», — добавил он.

В свою очередь, адвокат Александр Почуев отметил, что практика привлечения лиц, оказавшихся под уголовным преследованием, к участию в боевых действиях вызывает много вопросов. Так, не определены порядок и механизмы заключения контракта, соблюдения интересов потерпевших, рассмотрения гражданских исков и многое другое, отметил адвокат.

В середине марта в первом чтении был принят пакет законопроектов, закрепляющих в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто подписал контракт о прохождении военной службы в период военной операции. В Думу его внесли главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Согласно законопроектам, механизм освобождения от уголовной ответственности касается исключительно подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести. Те, кто совершил преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом, не смогут подписать контракт с ВС России.

Спустя неделю Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки к данному пакету законопроектов, расширив перечень преступлений, по которым невозможно заключение такого контракта. Как пояснял Картаполов, если раньше подписание контрактов с военным ведомством было невозможно «примерно по 30 составам преступлений», то ко второму чтению законопроекта их количество увеличилось до 50 «за счет других преступлений, посягающих на государственную и общественную безопасность. Также была существенно расширена категория граждан, которые могут заключать контракт в период нахождения под следствием. Но вместе с тем перечень преступлений, которые препятствуют заключению таких контракта, возросло с 10 до 42.