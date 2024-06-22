«Ъ» узнал, что вербовкой обвиняемых на спецоперацию занялись МВД и ФСБ

Вербовкой подозреваемых и обвиняемых в возрасте от 18 до 65 лет занялись следователи МВД и ФСБ, приставы и сотрудники ФТС и МЧС. Они объясняют фигурантам, что те могут заключить контракт и освободиться от уголовной ответственности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали набирать подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в воинские части, участвующие в военной операции, сообщает «Коммерсантъ». Ранее газета писала, что вербовкой фигурантов занимаются следователи СК.

По данным издания, следователи МВД получили требование изучить и исполнить порядок взаимодействия с командованием воинских частей «по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени». Аналогичные требования получили сотрудники ФСБ, а также дознаватели МЧС, ФТС и ФССП.

Они должны будут разъяснять фигурантам дел в возрасте от 18 до 65 лет, что у тех есть право заключить контракт с Минобороны и получить освобождение от уголовной ответственности. Обращение от желающих нужно будет «незамедлительно» направить для рассмотрения в военкоматы. Для контроля за мобилизацией подозреваемых и обвиняемых будут составлены их списки с указанием инкриминируемых деяний и назначен ответственный за эту работу.

По данным источников газеты, фигуранту предлагают армейскую альтернативу практически сразу после возбуждения уголовного дела (за исключением фигурантов дел, связанных с терроризмом, госизменой или шпионажем, а также педофилией). Если он соглашается, данные направляются в ближайший военкомат. В случае заключения контракта уголовное преследование приостанавливается, а полностью прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий на Украине или «утраты жизни или здоровья».

При прекращении дел контрактников проверяют на причастность к совершению новых преступлений во время самой службы, пишет издание. Например, если военнослужащий дезертирует или не исполнит приказ, старые дела против него возобновятся, их соединят с новыми.

С ноября 2022 года в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составляют шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и другие тяжелые преступления. Летом 2023-го президент Владимир Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Этой весной в стране приняли закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.

На этой неделе глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала принять закон о постоянном контроле правоохранительных органов за заключенными, которые получили помилование за участие в военной операции и вернулись с фронта. Контроль нужен, чтобы «помочь этим людям социализироваться» и «защитить общество» от них, отметила парламентарий. Эту инициативу Останина озвучила на фоне задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области. По данным «РИА Новости», мужчина ранее был судим за убийство, стал участником военной операции, попал в плен, после чего вернулся в результате обмена.