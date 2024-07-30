 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Эрдоган рассказал, почему не принял приглашение Макрона на Олимпиаду

Эрдоган не принял приглашение Макрона на Олимпиаду по просьбе внучки
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Турецкий президент пообещал при случае пожаловаться на церемонию открытия папе римскому Франциску и назвал открытие Олимпиады неуважением к христианам и мусульманам
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что отказался от приглашения французского коллеги Эмманюэля Макрона поехать на Олимпиаду в Париже, поскольку внучка предупредила его, что там могут пропагандировать ЛГБТ. Слова турецкого лидера приводит Hurriyet.

«Макрон пригласил меня на Олимпийские игры в Париже. Моя внучка сказала: «Дедушка, не ходи туда, они устроят демонстрацию ЛГБТ!» Он показал мне материал с открытия. Я сказал: «Хорошо, я не поеду», — сказал Эрдоган.

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил.

Президент Турции заявил, что пожалуется папе римскому на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где организаторы показали «неуважение ко всему христианскому и мусульманскому миру».

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
Политика
Дональд Трамп

Организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников в числе участников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина, покрашенный голубой краской, изображающий древнегреческого бога Диониса. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого могли задеть сцены с церемонии открытия. С критикой церемонии выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кандидат в президенты США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан.

В то же время мэр Парижа Анна Идальго назвала церемонию открытия Игр великолепной, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен — посланием свободы.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Эмманюэль Макрон Олимпиада-2024 Париж Реджеп Тайип Эрдоган ЛГБТ
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам
Спорт
Орбан увидел конец морали в церемонии открытия Игр в Париже
Общество
Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 18:03
Женщина нашла ядовитого паука в покупной клубнике в МосквеОбщество, 21:50
Пятое золото Байлз. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:50
Американские гимнастки выиграли золото Олимпиады в командном турниреСпорт, 21:45
Как Ким Чен Ын готовит передачу власти дочериПолитика, 21:43
МИД оценил законность израильского удара по столице ЛиванаПолитика, 21:41
Бакальчук подтвердила подачу заявления на развод через судБизнес, 21:37
На отца боевиков в Дагестане завели новое дело за мошенничество с грантомОбщество, 21:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эрдоган рассказал, почему не принял приглашение Макрона на ОлимпиадуПолитика, 21:29
В Керчи и окрестных селах восстановили подачу электричестваОбщество, 21:27
В германском Ратцебурге обрушилась крыша супермаркетаОбщество, 21:13
Минтранс пересмотрит принципы пополнения дорожного фондаБизнес, 21:11
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревнеСпорт, 21:09
Татьяна Бакальчук подала иск о разводеОбщество, 21:06
Человеческая поддержка и новые ИТ-решения: как экономить на командировкахРБК и Millennium, 21:05