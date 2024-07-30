Эрдоган не принял приглашение Макрона на Олимпиаду по просьбе внучки

Эрдоган рассказал, почему не принял приглашение Макрона на Олимпиаду

Турецкий президент пообещал при случае пожаловаться на церемонию открытия папе римскому Франциску и назвал открытие Олимпиады неуважением к христианам и мусульманам

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что отказался от приглашения французского коллеги Эмманюэля Макрона поехать на Олимпиаду в Париже, поскольку внучка предупредила его, что там могут пропагандировать ЛГБТ. Слова турецкого лидера приводит Hurriyet.

«Макрон пригласил меня на Олимпийские игры в Париже. Моя внучка сказала: «Дедушка, не ходи туда, они устроят демонстрацию ЛГБТ!» Он показал мне материал с открытия. Я сказал: «Хорошо, я не поеду», — сказал Эрдоган.

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил.

Президент Турции заявил, что пожалуется папе римскому на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где организаторы показали «неуважение ко всему христианскому и мусульманскому миру».

Организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников в числе участников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина, покрашенный голубой краской, изображающий древнегреческого бога Диониса. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого могли задеть сцены с церемонии открытия. С критикой церемонии выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кандидат в президенты США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан.

В то же время мэр Парижа Анна Идальго назвала церемонию открытия Игр великолепной, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен — посланием свободы.