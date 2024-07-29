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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мэр Парижа заявила, что церемония открытия Игр «сказала о французах всё»

Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о французах всё
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анн Идальго заявила, что церемония получилась великолепной и смогла примирить универсализм и идеологию расовых и сексуальных меньшинств. Открытие Игр раскритиковали православная и католическая церковь, а также многие политики
Глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго
Глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго (Фото: Kristy Sparow / Getty Image)

Мэр Парижа Анн Идальго заявила FraNce, что для нее не стала сюрпризом церемония открытия Олимпиады и что она считает ее великолепной.

«Гениальность заключалась в том, чтобы вложить много сил, юмора и эмоций и привлечь всех. Не только парижан, но и весь мир. Многие говорили мне: «Это было великолепно, мы все прониклись, это было так по-французски». Она сказала о нас всё», — заявила Идальго.

По ее словам, в церемонии удалось «примирить универсализм и воукизм», а режиссер Тома Жолли был тем, кто смог воплотить это в необыкновенных картинах.

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Церемонию открытия Игр, которая прошла 26 июля вдоль набережных реки Сены, раскритиковали за пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

В частности, французский епископат увидел в церемонии сцены насмешек и издевательства над христианами, а в РПЦ обвинили организаторов в презрении к европейской цивилизации и христианству.

В воскресенье директор оргкомитета Игр по коммуникациям Анн Дескамп заявила, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить.

Воукизм — идеология, которая предполагает пробуждение (wake) сексуальных и расовых меньшинств в значении «осознания себя как личностей, у которых есть права». Верховный суд России в 2023 году признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Анн Идальго Париж
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