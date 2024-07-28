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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Организаторы извинились за пародию на «Тайную вечерю» на открытии Игр

Оргкомитет извинился за пародию на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали из-за пародии на «Тайную вечерю», где вместо Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. В оргкомитете заявили, что не хотели никого оскорбить
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр. Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Дескамп отметила, что режиссер накануне уже объяснялся по поводу церемонии.

«Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.

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Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».

В воскресенье стало известно, что видео с основными моментами церемонии открытия пропало с сайта МОК и YouTube-канала организации.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 «Тайная вечеря»
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