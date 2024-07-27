Орбан увидел конец морали в церемонии открытия Игр в Париже

Виктор Орбан (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие общественной морали, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Общественной морали больше нет, если бы кто-то смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, он мог бы это увидеть», — приводит слова Орбана Világgazdaság.

На церемонии продемонстрировали провокационную пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В ходе нее была представлена постановка, похожая на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников — бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер практически голый мужчина в голубой краске, который изображал древнегреческого бога Диониса.

Депутат Европейского парламента от партии «Реконкиста» заявила в соцсети X, что церемония отражает лишь точку зрения левого меньшинства, а не всей Франции. «Они готовы на любую провокацию», — написала она.

Особенно много критики церемония вызвала у представителей духовенства.

Церемония открытия Олимпиады в Париже подарила «прекрасные моменты красоты, радости, богатые эмоциями», однако включала в себя сцены «насмешек и издевательства над христианами», заявила Конференция епископов Франции (CEF), выразив сожаление по поводу последнего. В заявлении французский епископат поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность по этому вопросу.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что режиссеры открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. 2024 года В отношении российских и белорусских спортсменов действуют ограничения, им в том числе запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.