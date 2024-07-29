Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала «посланием свободы», заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире France 2.
Так он прокомментировал критику постановки, которая была пародией на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где вместо Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. В частности, французский епископат увидел в церемонии сцены насмешек и издевательства над христианами, а в РПЦ обвинили организаторов в презрении к европейской цивилизации и христианству.
Дарманен заявил, что Франция является «страной свободы, сексуальной свободы, религиозной свободы, свободы высмеивать». «Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — сказал он (цитата по Le Figaro).
Глава французского МВД добавил, что «вкусы и цвета не обсуждаются», отметив, что следует принять «дискуссию вокруг искусства»: «С давних пор искусство, — и то, что мы видели [на церемонии], было искусством, — подвергалось критике со стороны религиозных лидеров, но мы должны принять эту дискуссию вокруг искусства и эту свободу творчества художников. В противном случае мы не Франция».
Мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о нас всё»: «Гениальность заключалась в том, чтобы вложить много сил, юмора и эмоций и привлечь всех».
После критики директор оргкомитета Игр по коммуникациям Анн Дескамп заявила, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить.
Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства
Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России
На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация