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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»

Глава МВД Франции Дарманен: церемония открытия Олимпиады была посланием свободы
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемонию открытия Олимпиады не следует понимать иначе, чем «послание свободы», заявил глава МВД Франции Дарманен, добавив, что следует принять «дискуссию вокруг искусства» и свободу творчества

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала «посланием свободы», заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире France 2.

Так он прокомментировал критику постановки, которая была пародией на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где вместо Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. В частности, французский епископат увидел в церемонии сцены насмешек и издевательства над христианами, а в РПЦ обвинили организаторов в презрении к европейской цивилизации и христианству.

Дарманен заявил, что Франция является «страной свободы, сексуальной свободы, религиозной свободы, свободы высмеивать». «Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — сказал он (цитата по Le Figaro).

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Глава французского МВД добавил, что «вкусы и цвета не обсуждаются», отметив, что следует принять «дискуссию вокруг искусства»: «С давних пор искусство, — и то, что мы видели [на церемонии], было искусством, — подвергалось критике со стороны религиозных лидеров, но мы должны принять эту дискуссию вокруг искусства и эту свободу творчества художников. В противном случае мы не Франция».

Мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о нас всё»: «Гениальность заключалась в том, чтобы вложить много сил, юмора и эмоций и привлечь всех».

После критики директор оргкомитета Игр по коммуникациям Анн Дескамп заявила, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МВД Франции Олимпиада Париж «Тайная вечеря»
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