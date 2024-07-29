Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»

Церемонию открытия Олимпиады не следует понимать иначе, чем «послание свободы», заявил глава МВД Франции Дарманен, добавив, что следует принять «дискуссию вокруг искусства» и свободу творчества

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала «посланием свободы», заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире France 2.

Так он прокомментировал критику постановки, которая была пародией на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где вместо Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. В частности, французский епископат увидел в церемонии сцены насмешек и издевательства над христианами, а в РПЦ обвинили организаторов в презрении к европейской цивилизации и христианству.

Дарманен заявил, что Франция является «страной свободы, сексуальной свободы, религиозной свободы, свободы высмеивать». «Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — сказал он (цитата по Le Figaro).

Глава французского МВД добавил, что «вкусы и цвета не обсуждаются», отметив, что следует принять «дискуссию вокруг искусства»: «С давних пор искусство, — и то, что мы видели [на церемонии], было искусством, — подвергалось критике со стороны религиозных лидеров, но мы должны принять эту дискуссию вокруг искусства и эту свободу творчества художников. В противном случае мы не Франция».

Мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о нас всё»: «Гениальность заключалась в том, чтобы вложить много сил, юмора и эмоций и привлечь всех».

После критики директор оргкомитета Игр по коммуникациям Анн Дескамп заявила, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить.