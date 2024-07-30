Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором. По его словам, христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю». Ранее МОК извинился перед всеми, кого «задели» фрагменты церемонии открытия Игр

Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором и пообещал не дать организаторам устроить что-то подобное на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что церемония открытия [Олимпиады] была позором, на самом деле. Все это было позором», — сказал Трамп, подчеркнув при этом, что является человеком «широких взглядов».

Он подчеркнул, что христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю». Вместе с этим Трамп исключил повторение подобного на Олимпийских играх в США в 2028 году, если он станет президентом.

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».

После этого директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр. «Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.