 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сюжет
Выборы президента США
Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором. По его словам, христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю». Ранее МОК извинился перед всеми, кого «задели» фрагменты церемонии открытия Игр
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором и пообещал не дать организаторам устроить что-то подобное на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что церемония открытия [Олимпиады] была позором, на самом деле. Все это было позором», — сказал Трамп, подчеркнув при этом, что является человеком «широких взглядов».

Он подчеркнул, что христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю». Вместе с этим Трамп исключил повторение подобного на Олимпийских играх в США в 2028 году, если он станет президентом.

Организаторы извинились за пародию на «Тайную вечерю» на открытии Игр
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».

После этого директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр. «Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Олимпиада пародия «Тайная вечеря» Париж Дональд Трамп
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава МВД Франции назвал церемонию открытия Олимпиады «посланием свободы»
Общество
Мэр Парижа заявила, что церемония открытия Игр «сказала о французах всё»
Спорт
Володин назвал церемонию открытия Олимпиады позором Франции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Восемь подростков стали фигурантами дел о терактах на железных дорогахОбщество, 11:14
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 11:00
Семь задач финансового директора, которые можно поручить ИИPro, 11:00
Россия стала лидером по количеству слитых данныхТехнологии и медиа, 10:54
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City BayРБК и City Bay, 10:49
Стоит ли покупать франшизу: франчайзеры и франчайзи делятся опытомРБК Франшизы, 10:48
Минюст Грузии создал реестр для регистрации НКО по закону об иноагентахПолитика, 10:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Землян предупредили о трех днях магнитной буриОбщество, 10:36
Платят до 2 млн тенге: каких специалистов не хватает IT-рынку КазахстанаPro, 10:35
Курс биткоина упал за сутки более чем на $3 тыс.Крипто, 10:33
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн кв. км морского днаПолитика, 10:30
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторовИнвестиции, 10:28
В Европе снизилось потребление алкоголя за счет РоссииВино, 10:20
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистовРБК и Яндекс Go, 10:20