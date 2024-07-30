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Политика ,  
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Правительство увидело нарушение прав женщин в идее ограничить аборты

Нижегородские депутаты предложили запретить проводить аборты в частных клиниках по всей стране, но правительство посчитало, что поправки противоречат закону и нуждаются в значительной доработке
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / picture-alliance / ТАСС

Законопроект о запрете абортов в частных клиниках противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь. Такой отзыв правительство представило на предложение нижегородской гордумы, пишет«Коммерсантъ».

Каждая женщина самостоятельно определяется насчет материнства, а искусственное прерывании беременности проводится по ее желанию после «информированного добровольного согласия», напомнило правительство содержание ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Более того, в ст. 10 этого же закона сказано, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются по принципу приближенности медучреждения к месту жительства, учебы или работы, а также возможности выбора организации и врача.

Правительство напомнило о равных правах и обязанностях медицинских организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, часть из них обеспечивают и бесплатное обслуживание по ОМС. Проект ограничивает права участников коммерческой системы здравоохранения, а их исключение из системы прерывания беременности приведет к увеличению расходов бюджета, так что законопроект требует «существенной доработки».

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Фото:Hannes P Albert / Global Look Press

Законопроект был представлен нижегородскими депутатами в декабре 2023 года. Они предложили добавить в ч. 1 ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» такой абзац: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». Авторы предложения утверждают, что в частных клиниках нет строгого контроля за порядком оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология», не соблюдается «неделя тишины» перед абортом и не предоставляется информация о мерах соцподдержки. В документе также отмечалось, что молодежь откладывает рождение первенцев до «до получения образования, профессии на более поздний период и до приобретения материальных благ».

В Госдуме сначала встретили предложение со скепсисом. «Женщина должна иметь возможность выбрать, обратиться ли в частную клинику или в государственную, особенно когда дело касается абортов по медицинским показаниям или до допустимого законом срока беременности», —говорил РБК зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов, он признался, что пока не видит в инициативе смысла и возможности улучшить демографическую ситуацию в России.

«На демографию никакого влияния она не окажет, зато осложнит жизнь многим женщинам», — оценил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный, но предупредил, что законопроект вполне могут принять, так как «централизованно продвигаются именно «легкие и быстрые» способы исправления демографической ситуации».

Спустя месяц, в середине декабря, думский комитет по охране здоровья поддержал законопроект.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В России количество абортов сокращается уже несколько десятилетий, с начала 1990-х. С 2016 по 2022 год количество абортов упало почти на 40% (с 836,6 тыс. до 503,8 тыс. случаев). На частные клиники приходится около 20% от всех проведенных в России абортов.

Большинство россиян (67%) не поддерживают запрет абортов в стране, согласились с необходимостью запретить аборты только 25%, следует из результатов декабрьского опроса Russian Field. Чаще других за запретов абортов выступают россияне от 60 лет, имеющие трех и более детей. Среди сторонников сохранения абортов больше всего россиян с доходом от 120 тыс. руб., молодежи до 29 лет, с одним ребенком, неполным высшим образованием, состоящие в отношениях.

В нескольких регионах России местные власти добились прекращения абортов в частных клиниках. Прошлой осенью заксобрание Нижегородской думы одобрило такой запрет по предложению губернатора Глеба Никитина. В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов после просьбы со стороны профильных ведомств.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
аборты запрет абортов Госдума правительство частные клиники демография
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