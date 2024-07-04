Число россиянок репродуктивного возраста будет падать до 2046 года

В репродуктивный возраст вступило поколение 1990-х, когда рождаемость в России упала из-за экономических проблем. За последнее десятилетие количество женщин в возрасте от 20 до 30 лет сократилось почти на треть

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Снижение количества женщин репродуктивного возраста в России будет долгосрочным, их число продолжит падать до 2046 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

ООН определяет репродуктивный возраст рамками 15–49 лет.

С 2010 по 2021 год количество женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилось на 37,5%. Это было обусловлено распадом СССР и экономическим кризисом в 1990-е годы, «как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-е». «Безусловно, мы понимаем, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений», — поясняла Голикова. В среднем россиянки рожают первого ребенка в 26 лет, но правильнее было бы делать это в 24, считает она.

Голикова сетовала, что «женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте», и отмечала меры властей, направленные на перелом существующих репродуктивных установок.

По результатам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41, следует из предварительной оценки Росстата.

По прошлогодним подсчетам Минтруда, в России за шесть лет коэффициент рождаемости первых детей снизился на 19,9%, вторых детей — на 31%. «В чем причина? Ключевая — это ухудшение по возрастной структуре населения, сокращается общее число женщин фертильного возраста», — объясняла первый замминистра труда Ольга Баталина.