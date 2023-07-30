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Омбудсмен назвала число вывезенных из Донбасса в Россию детей

Омбудсмен Львова-Белова: с февраля 2022-го из Донбасса вывезли более 700 тыс. детей
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Военная операция на Украине
С февраля 2022 года Россия приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, из них более 700 тыс. человек — дети, сообщает Львова-Белова. Часть детей, оставшихся без попечения родителей, были устроены в приемные семьи

С февраля прошлого года Россия приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, из них более 700 тыс. — дети, подавляющее большинство которых приехали с родителями или другими родственниками, говорится в докладе российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Согласно документу, на территорию России также прибыли около 1,5 тыс. воспитанников учреждений для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. 288 детей из Донецкой народной республики были устроены в приемные семьи граждан России. Дети из Луганской народной республики вернулись в свои учреждения, однако позже 92 ребенка по ходатайству уполномоченных органов опеки и попечительства были устроены в российские семьи.

С апреля по октябрь прошлого года в российские приемные семьи из 19 регионов страны было устроено 380 оставшихся без попечения родителей детей из республик Донбасса.

«Кроме того, в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжёлыми патологиями были перевезены, временно, на безопасную территорию — в Республику Крым. Во время пребывания там дети обеспечивались всем необходимым», — сказано в докладе Львовой-Беловой.

В документе отмечается, что в конце лета — осенью прошлого года родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий отправили детей на отдых, «в том числе для защиты от военных действий». Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и организации отдыха и оздоровления Крыма и Краснодарского края.

Украинская сторона не раз с начала военных действий обвиняла российскую в депортации детей. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, отвергал эти обвинения и говорил, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта, чтобы спасти их жизни и здоровье, и не собирается разлучать их с родственниками, если те объявятся. В МИД России называли «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей.

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В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Прокурор МУС Карим Хан и несколько судей объявлены в России в розыск.

В середине июля Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия и Турция участвуют в переговорах о возвращении украинских детей, вывезенных на территорию России. При этом, как отмечала уполномоченная по правам человека на Украине Дарья Герасимчук, Москва и Киев напрямую не контактируют по этому вопросу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дети Мария Львова-Белова детский омбудсмен Донбасс
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