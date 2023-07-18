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FT узнала о переговорах по украинским детям с участием Эр-Рияда и Анкары

FT: Эр-Рияд, Анкара и Абрамович участвуют в переговорах о возвращении детей на Украину
Переговоры идут несколько месяцев, при этом Москва и Киев не общаются напрямую; посредниками выступают Саудовская Аравия и Турция, также в процессе участвует Роман Абрамович
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Саудовская Аравия и Турция добиваются заключения сделки по возвращению детей, которые были вывезены в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с переговорами.

Киев и Москва составляют списки детей, которых перевезли в Россию после начала военных действий на Украине, в рамках посреднического процесса, о котором ранее не сообщалось, передает издание. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, при этом, отмечает FT, тема настолько болезненная, что российская и украинская стороны отказываются общаться друг с другом напрямую (в отличие, например, от переговоров об обмене военнопленными). Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук подтвердила газете, что прямого общения с российской стороной по этому вопросу не ведется.

По словам двух источников, в переговорах участвует российский миллиардер Роман Абрамович (состояние Абрамовича и его семьи по версии Forbes — $9,2 млрд). В марте прошлого года он принимал участие в мирных переговорах России и Украины в Стамбуле.

Эр-Рияд поднял вопрос о возвращении детей из России на встрече в Копенгагене по Украине в июне. Западные страны одобрили посредничество Саудовской Аравии, рассказал дипломат, которому известно о переговорах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного при президенте по правам ребенка, в департамент информации и печати МИД России, в посольство Турции в России и МИД Саудовской Аравии и направил запрос представителю Абрамовича.

С начала полномасштабных военных действий власти Украины начали обвинять Россию в депортации детей. В МИД России назвали «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей.

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В конце июня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с февраля 2022 года Россия приняла более 5 млн жителей Украины, из которых более 700 тыс. — дети; «подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками». По словам министра, 2 тыс. из них были воспитанниками детских домов ДНР и ЛНР, которых эвакуировали из зоны военных действий вместе с персоналом, «и все они остаются в рамках структур». Лавров сообщал, что около 300 из них устроили в семьи, «и это было не усыновление, а временная опека».

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

По словам Путина, Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта, чтобы спасти их жизни и здоровье, и не собирается разлучать их с родственниками, если те объявятся. Львова-Белова заявила, что Россия, выдавая свои паспорта украинским детям, не отменяет украинское гражданство, а дополняет его и никакого «стирания идентичности» не происходит; в действиях властей «не было ни грамма политики», а только «сопереживание и любовь». В мае омбудсмен сообщила о получении от Киева списка из 11 детей, которые нуждаются в помощи для возвращения к семьям на Украину. До этого постпред при ООН Василий Небензя говорил, что Россия готова вернуть детей на родину, «когда условия будут безопасными».

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Теги
Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
Саудовская Аравия Турция Роман Абрамович Дети Международный уголовный суд Военная операция на Украине
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