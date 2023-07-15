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В Белоруссии сообщили о выработке «дорожной карты» с ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии выработала дорожную карту сотрудничества с ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии вместе с ЧВК «Вагнер» выработали «дорожную карту» сотрудничества, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что инструкторы ЧВК «Вагнер» начали тренировать бойцов теробороны Белоруссии. Подразделения территориальных войск Белоруссии осваивают под руководством вагнеровцев навыки тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Также военнообязанные приобретают знания по инженерной подготовке и тактической медицине, сообщали в ведомстве.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости». Незадолго до этого он обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Позднее ЧВК заявила о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть ее бойцов выдвинулись в сторону Москвы.

Вечером в тот же день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны, а его бойцы возвращаются в полевые лагеря. Самому основателю ЧВК разрешили выехать в Белоруссию.

Белоруссия предложила ЧВК «Вагнер» несколько бывших военных городков для размещения. 7 июля белорусское Минобороны устроило для иностранных журналистов пресс-тур в палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области, где могут разместиться бойцы ЧВК «Вагнер». В этот же день помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что этот лагерь пока «не смотрели» и не посещали представители ЧВК.

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Подразделения частной военной компании, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, будут размещены в стране при определенных условиях. «Если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении», — сказал он. Он отметил, что «их опыт» в стране будет востребован.


 

Теги
Белоруссия Минобороны ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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