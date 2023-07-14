Инструкторы ЧВК «Вагнер» начали тренировать бойцов теробороны Белоруссии

Инструкторы ЧВК «Вагнер» приступили к тренировкам с бойцами территориальной обороны Белоруссии. Вагнеровцы обучают их тактической стрельбе, перемещению на поле боя и другим боевым навыкам

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали тренировать военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, сообщило Минобороны страны, передает БелТА. Тренировки проходят в Могилевской области, недалеко от города Осиповичи.

Подразделения территориальных войск Белоруссии осваивают под руководством вагнеровцев навыки тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Также военнообязанные приобретают знания по инженерной подготовке и тактической медицине, сообщило ведомство.

Сюжет о тренировке с бойцами ЧВК «Вагнер» показали по белорусскому «ВоенТВ». «Практика применения территориальных войск — самая широкая: от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе», — сообщила корреспондент телеканала. Инструкторы из ЧВК разъясняют бойцам, как действовать в условиях защиты различных объектов — промышленных предприятий, электростанций и др. Занятия с вагнеровцами «построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций», отметила корреспондент «ВоенТВ».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. Минобороны России выступило с опровержением. После этого бойцы ЧВК выдвинулись в Ростов-на-Дону, где захватили штаб Южного военного округа. Колонны техники вагнеровцев также пошли в сторону Москвы.

Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой. ФСБ возбудила против Пригожина дело о вооруженном мятеже.

К вечеру 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России и дальнейшей деэскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. ФСБ прекратила дело против бизнесмена, а ему самому позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам Путин предложил три варианта: уйти вслед за Пригожиным, продолжить службу в России и подписать контракт с силовыми ведомствами либо оставить службу и вернуться к родным. Песков также рассказывал, что вагнеровцы изложили свою версию произошедшего и «акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего».