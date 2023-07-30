The Economist назвал возможные признаки подготовки Китая к войне

Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций, а также позаботился о продовольственной безопасности, пишет издание

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После развала Советского Союза и формального завершения холодной войны США доминировали в мире на протяжении нескольких десятилетий, однако нарастающая угроза со стороны Китая может привести к новому мировому конфликту, пишет The Economist.

Наиболее вероятной «горячей точкой» между странами может стать Тайвань, на который «претендует» Пекин и который поддерживает Вашингтон. Как отмечает журнал, Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций, а также позаботился о продовольственной безопасности.

«Все эти действия породили страх перед войной, но они не обязательно означают, что она неизбежна. Таким образом, задача западных спецслужб состоит в том, чтобы представить себе, как Китай может отклониться от этой осторожной линии в преддверии фактического нападения», — говорится в статье.

The Economist пишет, что Западу следует обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне. Речь идет о закупках сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. Многие из этих товаров поступают в КНР из-за границы и закупаются напрямую государством, поэтому данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства». Аналитики журнала считают полезным подмечать увеличение поставок, внезапные изменения в импорте или экспорте, закупки, которые идут вразрез с рынком, и действия, которые не соответствуют историческим тенденциям.

«Никакие данные не укажут на приближение войны. Но правдоподобная система раннего предупреждения может быть сформирована путем сведения наблюдений воедино», — отмечают авторы.

Говоря об энергетике, The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти. На этот вид топлива приходится всего 20% энергопотребления страны, однако она «будет иметь решающее значение для любых военных действий». «Если бы Китай начал наращивать свои резервы — в настоящее время их достаточно, чтобы продержаться три месяца при сегодняшнем уровне потребления, — это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне, — заявил научный сотрудник Университета Райса Габриэль Коллинз.

Газ составляет гораздо меньшую долю в энергетическом балансе Китая, но и он может быть «ключом» к грядущему конфликту, отмечает Коллинз. Если бы Китай боялся быть отрезанным от зарубежных поставок, он, вероятно, стал бы сжигать больше угля, которого у него предостаточно, что может также привести к буму закупок этого ресурса, считает эксперт.

Кроме этого, для поддержания уровня жизни граждан во время ведения боевых действий Пекину потребуются бесперебойные поставки продовольствия. Как отмечает The Economist, уже сегодня Китай импортирует больше сельскохозяйственной продукции, чем любая другая страна, и его запасы пшеницы могут удовлетворять спрос в течение 18 месяцев. В то же время, если бы Пекин действительно готовился к войне, он, вероятно, начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов (Китай импортирует 84% своего потребления этого продукта). Большая часть бобов идет на корм свиньям (на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране).

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время, как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. В своей «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

В июле в Пентагоне заявили, что сейчас происходит крупнейшее и самое быстрое в истории наращивание Китаем своего военного потенциала. В октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 году превратить китайские вооруженные силы в армию «мирового класса». США должны подготовиться к этому заранее, говорил лава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино.

Си Цзиньпин утверждал, что Пекин стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключил, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

На этой неделе американский президент Джо Байден подписал указ о выделении военной помощи Тайваню в рамках особых полномочий. По аналогичной схеме американское оружие получает Украина.

В Минобороны Китая предупредили, что США превращают Тайвань в пороховую бочку, продавая ему оружие. Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить поставки вооружений Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Соединенные Штаты настаивают, что придерживаются политики одного Китая, в то же время с 1979 года в стране действует закон, согласно которому она может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.