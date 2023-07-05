В Китае заявили о превращении Тайваня в «пороховую бочку» из-за США

США превращают Тайвань в пороховую бочку, продавая ему оружие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кефей.

«Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню и направил Соединенным Штатам строгие представления. Соединенные Штаты <...> преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и подталкивания тайваньского народа в пучину катастрофу», — заявил Тань Кефей, отвечая на вопрос журналиста о позиции Китая относительно продажи оружия Тайваню на $440 млн со стороны США.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня». Тань Кефей предупредил, что армия Китая будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, в том числе поддерживать стабильности в Тайваньском проливе.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И заявил, что Пекин не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности. Он отметил, что отношения двух государств зашли в тупик и они находятся в критическом моменте, где США и Китаю следует выбрать между конфликтом и сотрудничеством.

30 июня Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню боеприпасов на сумму $440 млн. Тайвань запросил закупку 30-мм снарядов, включая фугасно-зажигательно-трассирующие, многоцелевые и учебные снаряды. Также власти Тайваня попросили оформить договоренность о совместной логистической поддержке заказа, ориентировочная стоимость которого составляет $108 млн, когда как сами боеприпасы — $332 млн.

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Китайский председатель Си Цзиньпин призвал армию «подготовиться к войне».