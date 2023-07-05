В Китае заявили о превращении Тайваня в «пороховую бочку» из-за США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 04 июл, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 04 июл, 16:22
Курский и белгородский губернаторы сообщили о новых обстрелах Политика, 08:01
Сотрудникам российского министерства запретят использовать iPhone Технологии и медиа, 07:53
Губернатор Камчатки заявил об осложнении ситуации с лесными пожарами Общество, 07:34
Главным тренером сборной Бразилии назначили Анчелотти Спорт, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:12
В Китае заявили о превращении Тайваня в «пороховую бочку» из-за США Политика, 07:11
Компании предупредили о рисках остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2 Бизнес, 07:00
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
«Это чревато мошенничеством». С 15 июля оформление ДТП по ОСАГО упростят Авто, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о возможном введении допсбора с авиапассажиров Бизнес, 06:48
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Столичные вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов Общество, 06:00
В Госдуме предложили увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру Общество, 06:00
Telegraph узнала о предпочтениях Байдена среди кандидатов в генсеки НАТО Политика, 05:44
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на площади 300 кв. м Общество, 05:43

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Политика ,  
0 

В Китае заявили о превращении Тайваня в «пороховую бочку» из-за США

Минобороны Китая: США продажей оружия Тайваню превращают его в пороховую бочку

США превращают Тайвань в пороховую бочку, продавая ему оружие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кефей.

«Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню и направил Соединенным Штатам строгие представления. Соединенные Штаты <...> преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и подталкивания тайваньского народа в пучину катастрофу», — заявил Тань Кефей, отвечая на вопрос журналиста о позиции Китая относительно продажи оружия Тайваню на $440 млн со стороны США.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня». Тань Кефей предупредил, что армия Китая будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, в том числе поддерживать стабильности в Тайваньском проливе.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И заявил, что Пекин не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности. Он отметил, что отношения двух государств зашли в тупик и они находятся в критическом моменте, где США и Китаю следует выбрать между конфликтом и сотрудничеством.

30 июня Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню боеприпасов на сумму $440 млн. Тайвань запросил закупку 30-мм снарядов, включая фугасно-зажигательно-трассирующие, многоцелевые и учебные снаряды. Также власти Тайваня попросили оформить договоренность о совместной логистической поддержке заказа, ориентировочная стоимость которого составляет $108 млн, когда как сами боеприпасы — $332 млн.

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Китайский председатель Си Цзиньпин призвал армию «подготовиться к войне».

Читайте на РБК Pro
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
О чем нужно знать, беря на работу подростков
Теги
Китай Тайвань США вооружение

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня
Политика
США оценили потери из-за проблем с чипами при вторжении Китая на Тайвань
Политика
Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter