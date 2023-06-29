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В Китае отработали сценарий мировой войны

SCMP: китайские военные отрабатывают сценарий глобальной войны при тестировании оружия
Военные Китая отработали сценарий «тотальной войны», обозначив его буквой Z, пишет SCMP. Гипотетические враги Китая называются «голубым альянсом». Они обладают эсминцами типа «Арли Берк», которыми владеют США и их союзники

При тестировании и оценке характеристик нового оружия китайские военные начали отрабатывать сценарий «тотальной войны», обозначив его буквой Z, поскольку риск конфликта между Китаем и США достиг высочайшего за последние десятилетия уровня, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на ученых, участвующих в проекте. Это группа, возглавляемая Фань Кансинем из подразделения 91404 Народо-освободительной армии Китая, уточняет SCMP.

Издание поясняет, что в Китае оценка эффективности вооружений включает компьютерные военные игры и полевые испытания. Основное внимание обычно уделяется оценке боевых возможностей оружия в условиях регионального конфликта, такого как прямое военное вмешательство двух или более иностранных авианосных групп вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

Однако в новом сценарии «происходит столкновение стратегической силы воли». «Региональный конфликт перерастает в тотальную войну», — рассказывают ученые. Тотальная война означает, что все доступные ресурсы и усилия нации мобилизуются для победы.

SCMP пишет, что подразделение ученых отвечает за испытания военно-морского вооружения. Сценарий Z был раскрыт его группой в опубликованной в китайском журнале корабельных исследований в июне статье. Фань и его коллеги не назвали ни одной страны, но появившаяся в публикации техника противника, например, эсминец типа «Арли Берк», принадлежит ВМС США и их союзникам. Вражеская сторона помечены как «голубой альянс».

Этот сценарий предполагает, что китайские военные подвергаются атаке гипотетического «голубого альянса». Так, ВМС Китая в настоящее время насчитывают почти 50 эсминцев. По словам исследователей, каждый из них был атакован более чем 11 ракетами и тремя торпедами. Это оружие поступало с разных сторон множеством способов, что затрудняло защиту корабля.

«Голубой альянс» создавал помехи более чем в 30 раз сильнее сигнала, используемого китайскими военными кораблями для связи. Дальность обнаружения китайских радаров была сокращена значительно менее чем до 60% от их обычного расстояния.

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Как рассказали ученые, эти экстремальные условия серьезно ограничили боевые возможности китайского военного корабля. Например, почти треть средств противовоздушной обороны эсминца была бы потеряна сразу после атаки, а поразить приближающиеся цели смогли только половина ракет класса «земля-воздух». Команда Фаня заявила, что китайские военно-морские эксперты независимо оценили результаты испытаний и «считают цифры реалистичными».

Исследователь из Пекина, помогавший разрабатывать программное обеспечение для компьютерных военных симуляций, отметил, что военные исследователи нередко рассматривают наихудшие сценарии для оценки эффективности оружия. «Маловероятно, что эта статья задумана как фильм ужасов», — добавил ученый, говоривший на условиях анонимности.

Отношения США и Китая обострились на фоне визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году, а также после ситуации с китайскими аэростатами в американском воздушном пространстве в минувшем феврале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18-19 июня совершил визит в Пекин, где встретился с главой МИДа Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем — с Си Цзиньпинем. Блинкен предложил перевернуть страницу с историей об аэростатах, а свой визит в Пекин он назвал важным началом стабилизации отношений США и Китая.

После визита Блинкена президент США Джо Байден заявил, что Пекин и Вашингтон на «правильном пути». Си Цзиньпин отметил, что «две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай Народно-освободительная армия компьютерный симулятор мировая война
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