Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн

США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн. Президент Джо Байден подписал соответствующий указ.

«Полномочиями, данными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении Байдена.

Телеканал ABC назвал этот пакет военной помощи историческим, поскольку он впервые будет поступать из существующих военных запасов США, а не из закупок в рамках программы зарубежных военных продаж. Как заявил полковник Мартин Майнерс, «системы, включенные в пакет стоимостью $345 млн, предназначены для критически важных оборонительных запасов, многодоменной осведомленности, протвотанковых и противовоздушных возможностей». Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки.

В Китае заявляли, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая ему оружие. Власти страны выступили против продажи Тайбэю вооружений. «Соединенные Штаты <...> преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и подталкивания тайваньского народа в пучину катастрофу», — отметил представитель Минобороны Китая Тань Кефей.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет КНР над Тайванем, но предупреждают, что, если Пекин решится захватить остров, Вашингтон помешает этому.