Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек Общество, 04:29
Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн Политика, 04:09
Совбез ООН потребовал освободить президента Нигера Политика, 03:37
На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента Политика, 03:34
Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь Общество, 03:11
Юристы рассказали о рисках из-за оставленных себе найденных вещей Общество, 03:01
Венгрия предрекла ухудшение условий для переговоров по Украине Политика, 02:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад Общество, 02:48
В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты Политика, 02:18
США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота Политика, 02:15
Как в Москве потеряли и нашли ₽1 млн, за который задержали мужчину. Видео Общество, 02:00
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР Политика, 01:33
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Общество, 00:57
Политика ,  
0 

Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн

Байден поручил выделить Тайваню исторический пакет военной помощи на $345 млн

США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн. Президент Джо Байден подписал соответствующий указ.

«Полномочиями, данными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении Байдена.

Телеканал ABC назвал этот пакет военной помощи историческим, поскольку он впервые будет поступать из существующих военных запасов США, а не из закупок в рамках программы зарубежных военных продаж. Как заявил полковник Мартин Майнерс, «системы, включенные в пакет стоимостью $345 млн, предназначены для критически важных оборонительных запасов, многодоменной осведомленности, протвотанковых и противовоздушных возможностей». Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки.

В Китае заявляли, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая ему оружие. Власти страны выступили против продажи Тайбэю вооружений. «Соединенные Штаты <...> преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и подталкивания тайваньского народа в пучину катастрофу», — отметил представитель Минобороны Китая Тань Кефей.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет КНР над Тайванем, но предупреждают, что, если Пекин решится захватить остров, Вашингтон помешает этому.

Читайте на РБК Pro
«Мое тело отказалось от меня»: как рестлер Халк Хоган спас свое здоровье
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Как можно замедлить старость и отложить смерть: отвечает генетик
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Теги
Тайвань США Китай поставки оружия Джо Байден
Материалы по теме
WSJ сообщила о плане США вовлечь Японию в конфликт из-за Тайваня
Политика
Тайвань зафиксировал приближение самолетов Китая
Политика
Китай отказал США в компромиссе по Тайваню
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter