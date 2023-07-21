Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 07:20
Средний лимит по кредиткам в России приблизился к ₽100 тыс. Финансы, 07:00
В ЦРУ заявили, что КНР сомневается в успехе возможной операции в Тайване Политика, 06:45
АвтоВАЗ нашел у дилеров завышение цен Бизнес, 06:24
Турция опередила Белоруссию по поездкам россиян в первом полугодии Общество, 06:00
Омские власти объяснили, почему не выдвинули Мизулину в Совет Федерации Политика, 05:40
Школьников с 1 сентября начнут обучать пользованию дронами Политика, 05:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны провело учения по изоляции района Черного моря Политика, 05:07
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 05:01
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 05:00
Экс-премьер Испании назвал «экзистенциальную угрозу» стране Политика, 04:51
США усилят присутствие в Ормузском проливе в ответ на действия Ирана Политика, 04:37
Как музыкальные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 04:00
Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей Политика, 03:48
Политика ,  
0 

В ЦРУ заявили, что КНР сомневается в успехе возможной операции в Тайване

Глава ЦРУ Бернс: Китай сомневается в успехе возможной операции в Тайване

В Китае сомневаются в успехе потенциального нападения на Тайвань, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция шла на YouTube.

«Я не уверен, что [председатель КНР Си Цзиньпин] принял то или иное решение. Я считаю, что это означает, что на сегодняшний день президент Си и командование Народной освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами», — сказал он. По словам Бернса, что в Китае поставили задачу быть готовыми к столкновению с Тайванем к 2027 году, но это не значит, что конфликта нельзя избежать.

Бернс также отметил, что «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием» за военной операцией на Украине, чем Си Цзиньпин. По мнению главы ЦРУ, развитие ситуации на Украине является фактором для председателя КНР при принятии решения о Тайване.

В середине октября прошлого года Си Цзиньпин заявил, что модернизация китайской армии и ее превращение в армию «мирового класса» должны произойти к 2027 году. Тогда же он сказал, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

Власти США неоднократно говорили, что готовы к военному ответу на возможное нападения Китая на Тайвань. Хотя формально Вашингтон и придерживается политики «одного Китая», в стране действует «Закон об отношениях с Тайванем», который предполагает оборонную помощь Тайбэю в случае внешней угрозы безопасности.
 

Теги
Китай Тайвань КНР ЦРУ США
Материалы по теме
WSJ сообщила о плане США вовлечь Японию в конфликт из-за Тайваня
Политика
В Китае заявили о превращении Тайваня в «пороховую бочку» из-за США
Политика
Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter