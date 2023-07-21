В ЦРУ заявили, что КНР сомневается в успехе возможной операции в Тайване

В Китае сомневаются в успехе потенциального нападения на Тайвань, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция шла на YouTube.

«Я не уверен, что [председатель КНР Си Цзиньпин] принял то или иное решение. Я считаю, что это означает, что на сегодняшний день президент Си и командование Народной освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами», — сказал он. По словам Бернса, что в Китае поставили задачу быть готовыми к столкновению с Тайванем к 2027 году, но это не значит, что конфликта нельзя избежать.

Бернс также отметил, что «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием» за военной операцией на Украине, чем Си Цзиньпин. По мнению главы ЦРУ, развитие ситуации на Украине является фактором для председателя КНР при принятии решения о Тайване.

В середине октября прошлого года Си Цзиньпин заявил, что модернизация китайской армии и ее превращение в армию «мирового класса» должны произойти к 2027 году. Тогда же он сказал, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

Власти США неоднократно говорили, что готовы к военному ответу на возможное нападения Китая на Тайвань. Хотя формально Вашингтон и придерживается политики «одного Китая», в стране действует «Закон об отношениях с Тайванем», который предполагает оборонную помощь Тайбэю в случае внешней угрозы безопасности.

